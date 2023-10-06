Wizz Air представил стратегию расширения: лоукостер открывает 13 новых маршрутов на 2023−2024 — Finance.ua

Wizz Air представил стратегию расширения: лоукостер открывает 13 новых маршрутов на 2023−2024 Сегодня 17:40 — Фондовый рынок

Wizz Air представил стратегию расширения: лоукостер открывает 13 новых маршрутов на 2023−2024

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air недавно добавила более десяти новых направлений в свою систему бронирования билетов. Имея амбициозную стратегию роста, перевозчик стремится расширить свою сеть до 5 дополнительных направлений в течение этого года и дополнительных 8 направлений в 2024 году.

Об этом сообщает Lowcost Avia.

Большинство новых рейсов из Италии, а также из Польши, Венгрии, Германии, Испании, Румынии и других стран. Куда можно будет улететь — далее в материале!

Детали новых рейсов Wizz Air на 2023 год:

Катовице (Польша) — Акаба (Иордания): с 13 декабря 2023 года, дважды в неделю;

Катовице (Польша) — Брюссель Шарлеруа (Бельгия): с 14 декабря 2023 года, дважды в неделю;

Дебрецен (Венгрия) — Рим Фьюмичино (Италия): с 13 декабря 2023 года, дважды в неделю;

Будапешт (Венгрия) — Глазго (Шотландия): с 14 ноября 2023 года, дважды в неделю;

Бухарест (Румыния) — Глазго (Шотландия): с 17 ноября 2023 года, дважды в неделю.

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Детали новых рейсов Wizz Air на 2024 год:

Милан Мальпенса (Италия) — Париж Бове (Франция): с 31 марта 2024 года, 7 раз в неделю;

Милан Мальпенса (Италия) — Гамбург (Германия): с 31 марта 2024 года, 4 раза в неделю;

Рим Фьюмичино (Италия) — Берлин (Германия): с 31 марта 2024 года, 7 раз в неделю;

Рим Фьюмичино (Италия) — Аликанте (Испания): с 1 апреля 2024 года, трижды в неделю;

Милан Мальпенса (Италия) — Тенерифе (Испания): со 2 апреля 2024 года, трижды в неделю;

Рим Фьюмичино (Италия) — Копенгаген (Дания): со 2 июля 2024 года, 4 раза в неделю;

Бухарест (Румыния) — Лейпциг (Германия): с 4 июня 2024 года, трижды в неделю;

Тирана (Албания) — Лейпциг (Германия): с 1 октября 2024 года, трижды в неделю.

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