Wizz Air открывает 5 новых направлений из Европы и Ближнего Востока — Finance.ua

Wizz Air открывает 5 новых направлений из Европы и Ближнего Востока Сегодня 16:30 — Личные финансы

Wizz Air открывает 5 новых направлений из Европы и Ближнего Востока

Венгерский лоукостер Wizz Air продолжает расширять свою географию полетов и планирует запустить 5 новых рейсов в 2023 — 2024 году. Новые рейсы соединят города Европы и Ближнего Востока.

Об этом пишет Lowcost Avia.

Детали новых рейсов Wizz Air:

Вильнюс (Литва) — Рим Чампино (Италия) с 31 марта 2024 года, 4 рейса в неделю;

Милан Мальпенса (Италия) — Комизо (Италия) со 2 апреля 2024 года, 3 раза в неделю;

Лондон Лутон (Англия) — Каир Сфинкс (Египет) с 30 октября 2023 г., 3 раза в неделю;

Абу-Даби (ОАЭ) — Эрбиль (Ирак) с 3 октября 2023 г., 2 раза в неделю;

Дебрецен (Венгрия) — Хургада (Египет) с 29 октября 2023 г., 2 раза в неделю.

Где купить билеты на новые рейсы?

Билеты на новые направления можно купить на сайте Wizzair.com.

Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен в месяц: wizzair.com/ru-ua/rejsi/rozklad

Примеры бронирований

Авиабилеты Вильнюс — Рим на 31 марта 2024 года:

Lowcost Avia По материалам:

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