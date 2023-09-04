Wizz Air открывает 5 новых направлений из Европы и Ближнего Востока — Finance.ua
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Wizz Air открывает 5 новых направлений из Европы и Ближнего Востока

Личные финансы
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Wizz Air открывает 5 новых направлений из Европы и Ближнего Востока
Wizz Air открывает 5 новых направлений из Европы и Ближнего Востока
Венгерский лоукостер Wizz Air продолжает расширять свою географию полетов и планирует запустить 5 новых рейсов в 2023 — 2024 году. Новые рейсы соединят города Европы и Ближнего Востока.
Об этом пишет Lowcost Avia.

Детали новых рейсов Wizz Air:

  • Вильнюс (Литва) — Рим Чампино (Италия) с 31 марта 2024 года, 4 рейса в неделю;
  • Милан Мальпенса (Италия) — Комизо (Италия) со 2 апреля 2024 года, 3 раза в неделю;
  • Лондон Лутон (Англия) — Каир Сфинкс (Египет) с 30 октября 2023 г., 3 раза в неделю;
  • Абу-Даби (ОАЭ) — Эрбиль (Ирак) с 3 октября 2023 г., 2 раза в неделю;
  • Дебрецен (Венгрия) — Хургада (Египет) с 29 октября 2023 г., 2 раза в неделю.

Где купить билеты на новые рейсы?

Билеты на новые направления можно купить на сайте Wizzair.com.
Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен в месяц: wizzair.com/ru-ua/rejsi/rozklad.

Примеры бронирований

Авиабилеты Вильнюс — Рим на 31 марта 2024 года:
Wizz Air открывает 5 новых направлений из Европы и Ближнего Востока

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По материалам:
Lowcost Avia
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