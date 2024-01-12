Болгария и Румыния начнут выдавать шенгенские визы: когда и как подаваться — Finance.ua
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Болгария и Румыния начнут выдавать шенгенские визы: когда и как подаваться

Мир
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Болгария и Румыния вскоре смогут выдавать шенгенские визы. По плану, страны должны начать оформление своих «шенгенов» уже в апреле.
Болгарские и румынские шенгенские визы позволяют своим владельцам передвигаться между странами зоны без дополнительных проверок в течение 90 дней. Как можно податься на визу — читайте далее.

Свободная зона расширяется еще на две страны.

Подать документы на шенгенскую визу в Болгарию или Румынию можно будет в посольствах стран. С ней появится возможность въезжать во все государства-члены Шенгенского соглашения.
Напомним, что Совет ЕС частично включил Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону. С 31 марта 2024 года можно будет свободно путешествовать в эти страны по воздуху и морю.
Позднее ограничения должны быть сняты и с сухопутных границ тоже. Это уже девятое расширение Шенгенской зоны, которое обещает стимулировать путешествия, торговлю и туризм, одновременно укрепляя внутренний рынок.

Этапы переговоров

Переговоры о включении двух стран в Шенгенскую зону начались еще в 2011. Еще год назад Австрия была против расширения безвизовой зоны на Болгарию и Румынию из-за слишком высокого уровня нелегальной миграции.
Румыния и Болгария ужесточили меры безопасности на границах и договорились о поддержке других государств Евросоюза. Поэтому Австрия частично уступила и предложила странам поэтапное присоединение к Шенгену.
Шенгенская зона — это территория, в пределах которой можно свободно пересекать границу в любой точке государств-членов без пограничного контроля. В настоящее время в Шенгенскую зону входят 25 стран Евросоюза, а также Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.

Запуск системы ETIAS снова откладывается

Евросоюз в очередной раз перенес дату запуска системы информации и авторизации поездок (ETIAS). Сначала ее должны были запустить в 2024 году, но теперь перенесли на середину 2025-го. Задержки возникли по техническим причинам, потому что не всё успевают подготовить.
Разрешение ETIAS — это требование для въезда граждан безвизовых стран. Он будет привязан к загранпаспорту туриста, будет стоить около 7 евро и будет действовать три года. Имея разрешение ETIAS, путешественники смогут многократно въезжать в европейские страны.
По материалам:
Телеканал 24
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