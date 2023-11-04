От Румынии до Греции: 9 самых бюджетных городов Европы для покупки жилья — Finance.ua
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От Румынии до Греции: 9 самых бюджетных городов Европы для покупки жилья

Недвижимость
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От Румынии до Греции: 9 самых бюджетных городов Европы для покупки жилья
От Румынии до Греции: 9 самых бюджетных городов Европы для покупки жилья
Страны Европы известны высокими ценами на недвижимость. Но стоимость квадратных метров существенно отличается в зависимости от страны или города. Иностранные аналитики посчитали, где жилье стоит дешевле всего. В рейтинге доминировали города Восточной Европы.
Business Insider рассказывает о том, в каких городах Европы можно купить самое дешевое жилье.
От Румынии до Греции: 9 самых бюджетных городов Европы для покупки жилья

9. Орадя, Румыния

Средняя цена квартиры площадью 100 м²: 178 070,28 доллара
Город Орадя расположен с обеих сторон реки Кришу Репеде недалеко от границы Румынии с Венгрией. Достаточно мощный экономический и культурный центр может похвастаться богатством архитектуры в стиле модерн.

8. Патры, Греция

Средняя цена квартиры площадью 100 м²: 174 760,67 доллара
Третий по величине город Греции. Прибрежный город с многочисленными историческими достопримечательностями, среди которых — римский Одеон. Старинная локация является главным местом проведения Международного фестиваля в Патрах — праздника музыки, танцев и искусства.

7. Сибиу, Румыния

Средняя цена квартиры площадью 100 м²: 165 398,36 доллара
Город Сибиу, расположенный в сердце Румынии, наполнен историей. Локация известна многочисленными музеями, включая известный Национальный музей Астра — самое большое выставочное пространство под открытым небом в Европе.

6. Крайова, Румыния

Средняя цена квартиры площадью 100 м²: 161 142,09 доллара
Крайова расположена у реки Жиу в юго-западном регионе Румынии. Одной из самых выдающихся достопримечательностей города является Парк Романеску, признанный крупнейшим городским парком страны.

5. Бургас, Болгария

Средняя цена квартиры площадью 100 м²: 147 839,06 доллара
Курортный город Бургас расположен на побережье Черного моря. В городе есть много природных достопримечательностей. К примеру, Морской сад: огромное парковое пространство с деревьями и растениями из разных уголков земного шара.

4. Пловдив, Болгария

Средняя цена квартиры 100 м²: 142 105,63 доллара
Пловдив расположен в южно-центральной части Болгарии и является вторым по величине городом страны. Здесь расположен Античный театр Филиппополя, известный как один из наиболее сохранившихся античных театров в мире.

3. Мостар, Босния и Герцеговина

Средняя цена квартиры площадью 100 м²: 138 777,39 доллара
Мостар, расположенный вдоль реки Неретва, является одним из самых популярных туристических мест в Боснии и Герцеговине. Небольшой по размерам город известен главным образом мечетью Коски Мехмеда Паши: архитектурным чудом, построенным еще в 1600-х годах.

2. Кишинев, Молдова

Средняя цена квартиры площадью 100 м²: 138 345,05 доллара
Кишинев, столица Молдовы, известна многими архитектурными достопримечательностями. Например, Триумфальная арка, также известная как «Святые ворота», была сооружена в 1840-х годах в честь триумфа над турецкой армией.

1. Битола, Северная Македония

Средняя цена квартиры площадью 100 м²: 97 942,75 доллара
Битола — второй по величине город в Республике Северная Македония. Здесь расположен древний город Гераклея Линкестис, признанный объект всемирного наследия.
Древний город-памятник был назван в честь мифологического героя Геракла и был основан Филиппом Македонским после присоединения окружающей Линкестиды к своему царству. Впоследствии место получило важное стратегическое значение благодаря своему расположению на Эгнатиевой дороге. Город был покинут после славянизации Македонии в 6 веке н.э.
Отметим, что с 2010 года цены на жилье в странах Европы выросли в среднем на 70%, свидетельствуют данные Евростата. За это время существенного подорожания жилья не было только в Италии, Греции и на Кипре.
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Путь к финансовой независимости: как можно зарабатывать на недвижимости 🏠

По материалам:
РБК-Україна
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