Украина и Испания адаптируют технологию автоматического изменения путей для поездов Укрзалізниці — Finance.ua

Украина и Испания адаптируют технологию автоматического изменения путей для поездов Укрзалізниці
Украина и Испания вместе адаптируют систему автоматической системы изменения ширины колесных пар грузового подвижного состава под разные пути для западных переходов.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Соответствующий меморандум по адаптации испанской технологии под нужды Украины подписан между Укрзализныцей и оператором железнодорожной инфраструктуры Испании Adif.
«Одна из важных задач инфраструктурной команды — выйти на стабильные показатели экспорта на уровне 2021 года. Решение технологических вопросов относительно замены колесных пар существенно оживит товаро- и пассажирооборот со странами ЕС. В условиях продолжающейся войны скорость становится одним из важных факторов нашей обороноспособности и экономической устойчивости», — заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.
Отмечается, что технология, ранее разработанная испанскими железнодорожниками для перехода путей 1435−1668 мм, будет доработана для автоматического изменения ширины колесных пар подвижного состава между путями шириной 1520 мм, 1435 мм и 1668 мм.
Также стороны договорились вместе работать над привлечением средств Европейского Союза для реализации этого проекта. Планируется заключить соглашения о реализации, которые будут определять конкретные задачи, сроки
и т. д.
Кроме того, стороны будут сотрудничать по развитию высокоскоростного движения в Украине. Для этого будет детально проанализирована специфика железнодорожной инфраструктуры европейской сети, управление движением и многие другие параметры для учета при реализации проекта в Украине.
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