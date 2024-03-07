Укрзализныця запустила тестовый мониторинг и автовыкуп билетов — Finance.ua

Укрзализныця запустила тестовый мониторинг и автовыкуп билетов Сегодня 17:40 — Личные финансы

Укрзализныця запустила тестовый мониторинг и автовыкуп билетов

АО «Укрзализныця» запускает бета-тестирование мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Теперь для пользователей, авторизованных через Дія.Підпис, в режиме тестирования доступен мониторинг двух типов:

мониторинг на поезда, которые уже находятся в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);

мониторинг по направлениям (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами).

В случае мониторинга конкретного поезда можно включить функцию автоматической покупки билетов.

Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции сразу будет происходить снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически.

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Когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать пуш-уведомления в приложении (надо проверить, включены ли они в настройках вашего профиля). Если активирована функция автовыкупа, то пользователям будет приходить пуш-уведомление об уже выкупленных билетах.

Компания призывает присоединяться к тестированию функции. Загрузить тестовое приложение можно по следующим ссылкам: для iOS ; для Android

«При использовании тестового приложения будут сниматься реальные средства, а билеты, приобретенные в режиме тестирования, будут действительны для поездок — поэтому советуем не создавать множество мониторингов с автовыкупом, если вы не планируете быть пассажиром одновременно десятков рейсов. Если во время тестирования что-то пошло не так — сразу сообщайте нам через „Обратную связь“ в приложении. Выбирайте тему „Отслеживание свободных мест“ — это позволит нам консолидировать все замечания и отвечать быстрее», — предупредили в Укрзализныце.

Напомним, ранее «Укрзализныця» запустила программу лояльности для пассажиров под названием «Железные друзья».

Каждый километр поездки превратится в баллы от Укрзализныци, которые можно накапливать и получать за это приятные подарки.

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