Укрзализныця запустила тестовый мониторинг и автовыкуп билетов — Finance.ua
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Укрзализныця запустила тестовый мониторинг и автовыкуп билетов

Личные финансы
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Укрзализныця запустила тестовый мониторинг и автовыкуп билетов
Укрзализныця запустила тестовый мониторинг и автовыкуп билетов
АО «Укрзализныця» запускает бета-тестирование мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Теперь для пользователей, авторизованных через Дія.Підпис, в режиме тестирования доступен мониторинг двух типов:
  • мониторинг на поезда, которые уже находятся в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);
  • мониторинг по направлениям (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами).
В случае мониторинга конкретного поезда можно включить функцию автоматической покупки билетов.
Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции сразу будет происходить снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически.
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Когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать пуш-уведомления в приложении (надо проверить, включены ли они в настройках вашего профиля). Если активирована функция автовыкупа, то пользователям будет приходить пуш-уведомление об уже выкупленных билетах.
Компания призывает присоединяться к тестированию функции. Загрузить тестовое приложение можно по следующим ссылкам: для iOS; для Android.
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«При использовании тестового приложения будут сниматься реальные средства, а билеты, приобретенные в режиме тестирования, будут действительны для поездок — поэтому советуем не создавать множество мониторингов с автовыкупом, если вы не планируете быть пассажиром одновременно десятков рейсов. Если во время тестирования что-то пошло не так — сразу сообщайте нам через „Обратную связь“ в приложении. Выбирайте тему „Отслеживание свободных мест“ — это позволит нам консолидировать все замечания и отвечать быстрее», — предупредили в Укрзализныце.
Напомним, ранее «Укрзализныця» запустила программу лояльности для пассажиров под названием «Железные друзья».
Каждый километр поездки превратится в баллы от Укрзализныци, которые можно накапливать и получать за это приятные подарки.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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