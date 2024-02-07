«Укрзализныця» запустила онлайн-сервис претензионного возврата билетов: кто может воспользоваться — Finance.ua

«Укрзализныця» запустила онлайн-сервис претензионного возврата билетов: кто может воспользоваться
Укрзализныця продолжает развивать онлайн-сервисы для удобства пассажиров.
Как сообщила пресс-служба компании, они запускают онлайн-сервис претензионного возврата билетов.
Как будет работать
Чтобы оформить претензионный возврат билетов (т.е. когда возврат в режиме онлайн уже закрыт или априори недоступен), не обязательно заполнять бумажное заявление.
Укрзализныця цифровизировала процесс, и теперь достаточно оформить электронную версию заявления.⠀
Как это сделать:
- перейти по ссылке services.uz.gov.ua;
- выбрать вкладку «Претензионный возврат билетов»;
- заполнить электронный бланк заявления, следуя инструкциям на сайте;
- подписать заявление с помощью Дія.Підпис;
- дождаться результатов рассмотрения заявления.⠀
Время рассмотрения заявления остается неизменным, а оформить его теперь можно с любой точки мира — достаточно иметь Дія.Підпис и стабильную интернет-связь.⠀
Когда можно оформить
Оформление претензионного возврата билетов возможно исключительно при наличии соответствующих отметок на билетах в следующих случаях:
- если пассажир не использовал билет по болезни или несчастному случаю и возвращает билеты позже, чем через час после отправления поезда;
- если пассажир проехал только часть дороги, не использовав билет полностью;
- если пассажир возвращает неиспользованные билеты, уплаченные банковской картой в кассе, с формированием акта о возврате;
- если пассажир возвращает неиспользованные билеты, приобретенные в Украине, но сданные за границей;
- если пассажир возвращает групповой заказ (полностью или частично);
- если пассажир возвращает билеты за поездку, отмененную по вине железной дороги;
- если пассажир был переведен в вагон более низкой категории, чем указано в его билете, и желает получить разницу в стоимости билета.⠀
Также компания сообщила, что сервис еще дорабатывается, поэтому возврат бумажных билетов, приобретенных в кассе, станет доступен позже.
Ранее «Укрзализныця» запустила программу лояльности для пассажиров под названием «Железные друзья». Участники программы могут накапливать баллы и получать подарки. Обнимашки — это баллы, которые накапливает каждый участник программы за километры железнодорожных путешествий.
Справка Finance.ua:
- «Укрзализныця» сообщила о запуске второго маршрута Dnipro City Express. Вскоре начнет работу модернизированный ЭПЛ2Т — электропоезд производства 2006 г. (Лугансктепловоз). Это уже третий электропоезд постоянного тока для нужд Приднепровской железной дороги, который в начале 2024 г. модернизировали на мощностях «Укрзализныци»;
- опции в электропоезде: в поезде есть пандусы, места для проезда людей с инвалидностью, инклюзивные туалеты, навигация шрифтом Брайля, крепления и локации для велосипедов, порты Type-C и USB для зарядки гаджетов.⠀
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