«Укрзализныця» запустила онлайн-сервис претензионного возврата билетов: кто может воспользоваться — Finance.ua

«Укрзализныця» запустила онлайн-сервис претензионного возврата билетов: кто может воспользоваться Сегодня 15:49 — Личные финансы

«Укрзализныця» запустила онлайн-сервис претензионного возврата билетов: кто может воспользоваться

Укрзализныця продолжает развивать онлайн-сервисы для удобства пассажиров.

Как сообщила пресс-служба компании, они запускают онлайн-сервис претензионного возврата билетов.

Как будет работать

Чтобы оформить претензионный возврат билетов (т.е. когда возврат в режиме онлайн уже закрыт или априори недоступен), не обязательно заполнять бумажное заявление.

Укрзализныця цифровизировала процесс, и теперь достаточно оформить электронную версию заявления.⠀

Как это сделать:

перейти по ссылке services.uz.gov.ua;

выбрать вкладку «Претензионный возврат билетов»;

заполнить электронный бланк заявления, следуя инструкциям на сайте;

подписать заявление с помощью Дія.Підпис;

дождаться результатов рассмотрения заявления.⠀

Время рассмотрения заявления остается неизменным, а оформить его теперь можно с любой точки мира — достаточно иметь Дія.Підпис и стабильную интернет-связь.⠀

Когда можно оформить

Оформление претензионного возврата билетов возможно исключительно при наличии соответствующих отметок на билетах в следующих случаях:

если пассажир не использовал билет по болезни или несчастному случаю и возвращает билеты позже, чем через час после отправления поезда;

если пассажир проехал только часть дороги, не использовав билет полностью;

если пассажир возвращает неиспользованные билеты, уплаченные банковской картой в кассе, с формированием акта о возврате;

если пассажир возвращает неиспользованные билеты, приобретенные в Украине, но сданные за границей;

если пассажир возвращает групповой заказ (полностью или частично);

если пассажир возвращает билеты за поездку, отмененную по вине железной дороги;

если пассажир был переведен в вагон более низкой категории, чем указано в его билете, и желает получить разницу в стоимости билета.⠀

Также компания сообщила, что сервис еще дорабатывается, поэтому возврат бумажных билетов, приобретенных в кассе, станет доступен позже.

Ранее «Укрзализныця» запустила программу лояльности для пассажиров под названием «Железные друзья». Участники программы могут накапливать баллы и получать подарки. Обнимашки — это баллы, которые накапливает каждый участник программы за километры железнодорожных путешествий.

Справка Finance.ua:

«Укрзализныця» сообщила о запуске второго маршрута Dnipro City Express. Вскоре начнет работу модернизированный ЭПЛ2Т — электропоезд производства 2006 г. (Лугансктепловоз). Это уже третий электропоезд постоянного тока для нужд Приднепровской железной дороги, который в начале 2024 г. модернизировали на мощностях «Укрзализныци»;

опции в электропоезде: в поезде есть пандусы, места для проезда людей с инвалидностью, инклюзивные туалеты, навигация шрифтом Брайля, крепления и локации для велосипедов, порты Type-C и USB для зарядки гаджетов.⠀

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