«Укрзалізниця» повідомила про запуск другого маршруту Dnipro City Express — Finance.ua
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«Укрзалізниця» повідомила про запуск другого маршруту Dnipro City Express

Фондовий ринок
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«Укрзалізниця» повідомила про запуск другого маршруту Dnipro City Express
«Укрзалізниця» повідомила про запуск другого маршруту Dnipro City Express
Як повідомила пресслужба «Укрзалізниці», скоро запустять другий приміський маршрут системи Dnipro City Express.

Маршрут

Невдовзі до роботи стає модернізований ЕПЛ2Т — електропоїзд виробництва 2006 р. (Луганськтепловоз).
Це вже третій електропоїзд постійного струму для потреб Придніпровської залізниці, який на початку 2024 р. модернізували на потужностях Укрзалізниці.

Опції в електропоїзді

Потяг має пандуси, місця для проїзду людей з інвалідністю, інклюзивні вбиральні, навігацію шрифтом Брайля, кріплення і локації для велосипедів, порти Type-C та USB для зарядки гаджетів.⠀
«Невдовзі ЕПЛ2Т разом із напарником, таким же електропоїздом, покладе початок „фазі 2“ проєкту Дніпро Сіті Експрес, сполучаючи Дніпро та Синельникове щоденними тактовими рейсами», — сказано в повідомленні.

Довідка Finance.ua:

  • Раніше «Укрзалізниця» випустила на маршрут першу модернізовану в Україні електричку «ЕПЛ9Т». Електропотяг може вмістити 964 пасажири й розганяється до 120 км/год.
  • Це вже 14 електричка, яку оновили у 2022 році. Раніше це робили в Литві. Електричці 18 років, її у 2004 році випустив завод «Луганськтепловоз».
  • Там є інклюзивні вбиральні зі сповивальними столиками, місця для людей з інвалідністю, системи відеоспостереження, а також пандуси в кожному головному вагоні потяга.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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