«Укрзалізниця» повідомила про запуск другого маршруту Dnipro City Express — Finance.ua

«Укрзалізниця» повідомила про запуск другого маршруту Dnipro City Express
Як повідомила пресслужба «Укрзалізниці», скоро запустять другий приміський маршрут системи Dnipro City Express.
Маршрут
Невдовзі до роботи стає модернізований ЕПЛ2Т — електропоїзд виробництва 2006 р. (Луганськтепловоз).
Це вже третій електропоїзд постійного струму для потреб Придніпровської залізниці, який на початку 2024 р. модернізували на потужностях Укрзалізниці.
Опції в електропоїзді
Потяг має пандуси, місця для проїзду людей з інвалідністю, інклюзивні вбиральні, навігацію шрифтом Брайля, кріплення і локації для велосипедів, порти Type-C та USB для зарядки гаджетів.⠀
«Невдовзі ЕПЛ2Т разом із напарником, таким же електропоїздом, покладе початок „фазі 2“ проєкту Дніпро Сіті Експрес, сполучаючи Дніпро та Синельникове щоденними тактовими рейсами», — сказано в повідомленні.
Довідка Finance.ua:
- Раніше «Укрзалізниця» випустила на маршрут першу модернізовану в Україні електричку «ЕПЛ9Т». Електропотяг може вмістити 964 пасажири й розганяється до 120 км/год.
- Це вже 14 електричка, яку оновили у 2022 році. Раніше це робили в Литві. Електричці 18 років, її у 2004 році випустив завод «Луганськтепловоз».
- Там є інклюзивні вбиральні зі сповивальними столиками, місця для людей з інвалідністю, системи відеоспостереження, а також пандуси в кожному головному вагоні потяга.
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