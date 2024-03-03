Укрзализныця сообщила, будет ли в этом году повышать тарифы на перевозки — Finance.ua

Укрзализныця сообщила, будет ли в этом году повышать тарифы на перевозки Сегодня 10:32 — Фондовый рынок

Укрзализныця сообщила, будет ли в этом году повышать тарифы на перевозки

Тарифы на внутренние пассажирские и грузовые перевозки «Укрзализныцей» повышаться не будут.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

«В финансовом плане Укрзализныци на этот год не заложено повышение тарифов на перевозки. Ни на пассажирские, ни на грузовые», — сказал Лященко.

Он подчеркнул, что речь идет именно о внутренних перевозках. Что касается зарубежных, то здесь действует общее с международными партнерами ценообразование.

«По зарубежным — зависит не только от нас. Поэтому я не могу сказать стопроцентно, что роста не будет. Однако если и будет, то точно незначительно», — добавил глава УЗ.

АО «Укрзализныця» со 2 марта 2024 года запустит новый поезд № 295/296 Харьков — Днепр, который будет курсировать ночью.

Укрінформ По материалам:

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