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День финансов: бизнес назвал 2026 год самым трудным, обмен данными о доходах, «домики в деревне» для ВПО

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В пятницу, 30 октября, НБУ объяснил, почему выступает против налога на прибыль банков в 50%, также Украина присоединилась к обмену данными о доходах с Bolt, Uber и других платформ.
🏛️ Налог на прибыль банков в 50%
Введение в 2027 году налога на прибыль банков по ставке 50% может ограничить рентабельность сектора, ослабить его способность наращивать капитал и сдержать кредитование. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный во время прессбрифинга по монетарной политике.
Также НБУ планирует изменить правила использования электронных денег.
🕙 Обмен данными о доходах
Первым шагом стало присоединение Государственной налоговой службы Украины к международному соглашению, предусматривающему автоматический обмен налоговой информацией между странами. Новые правила обложения доходов граждан начнут действовать с 1 января 2027 года. Детали здесь.
🏚️ Субсидия на аренду ВПО
Внутри перемещенные лица могут получить субсидию на аренду жилья, но для этого необходимо верно оформить контракт с собственником квартиры. Дополнительные вопросы возникают, если жилье принадлежит нескольким людям, а арендодателем выступает только один из них.
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🏡 «Домики в деревне» для ВПО
В Украине летом заработал экспериментальный правительственный проект, в рамках которого внутренне перемещенные лица могут получить здание в сельской местности для бесплатного временного проживания.
В то же время, это не покупка жилья за государственные средства в пользу переселенца: дом остается в собственности общины, а ВПЛ оплачивают коммунальные услуги и должны соблюдать условия пользования. Подробно пишем в статье — «Домики в деревне» для ВПЛ: как работает программа
📈 Просмотры программы МВФ
Миссия Международного валютного фонда в ближайшие недели должна начать переговоры с украинскими властями по объединенному второму и третьему пересмотрам программы расширенного финансирования EFF. В ходе обсуждения стороны оценят выполнение обязательств Украины и потребности государства в финансировании.
🚙 Автомобильный сектор: работа без прибыли и зарплаты
Все опрошенные авто продолжают работать в полном объеме и поддерживают операционные и сервисные процессы. В то же время ни одно предприятие не сообщило о росте доходов.
Также стало известно, что происходит с работой на прифронтовых территориях.
💰 Бизнес назвал 2026 год самым тяжелым
Большинство опрошенных руководителей назвали 2026 самым сложным за время полномасштабной войны. Если в начале вторжения главным вызовом была неожиданность, то сегодня бизнес понимает характер угроз, однако сталкивается с накопленным истощением ресурсов и отсутствием очевидных решений.
В то же время, бизнесу дали больше времени на обустройство укрытий.
Кстати, как открыть собственное дело — читайте 3 шага от идеи до бизнес-плана.
🎥 Новые лимиты на переводы. Кому ограничат движение средств и что будет с субсидиями
Ноябрь 2026 г. принесет ряд важных финансовых изменений, которые коснутся как обычных наемных работников, так и ФЛП и владельцев счетов в банках.
Часть украинцев получит долгожданную индексацию заработной платы, в то время как за неактивные счета в Сбербанке начнут списывать по 150 гривен в месяц.
📽️Кроме того, с 14 ноября банки запускают второй этап Меморандума и существенно урезают ежемесячные лимиты на переводы без подтверждения доходов для вновь созданных ФЛП и юридических лиц. Обо всем этом речь идет в нашем видео:
По материалам:
Finance.ua
БизнесПереселенцыРабота
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