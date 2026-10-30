День финансов: бизнес назвал 2026 год самым трудным, обмен данными о доходах, «домики в деревне» для ВПО

В пятницу, 30 октября, НБУ объяснил, почему выступает против налога на прибыль банков в 50%, также Украина присоединилась к обмену данными о доходах с Bolt, Uber и других платформ.

🏛️ Налог на прибыль банков в 50%

Об этом Введение в 2027 году налога на прибыль банков по ставке 50% может ограничить рентабельность сектора, ослабить его способность наращивать капитал и сдержать кредитование.Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный во время прессбрифинга по монетарной политике.

Также НБУ планирует изменить правила использования электронных денег.

🕙 Обмен данными о доходах

Первым шагом стало присоединение Государственной налоговой службы Украины к международному соглашению, предусматривающему автоматический обмен налоговой информацией между странами. Новые правила обложения доходов граждан начнут действовать с 1 января 2027 года. Детали здесь

🏚️ Субсидия на аренду ВПО

Внутри перемещенные лица могут получить субсидию на аренду жилья, но для этого необходимо верно оформить контракт с собственником квартиры. Дополнительные вопросы возникают, если жилье принадлежит нескольким людям, а арендодателем выступает только один из них.

🏡 «Домики в деревне» для ВПО

В Украине летом заработал экспериментальный правительственный проект, в рамках которого внутренне перемещенные лица могут получить здание в сельской местности для бесплатного временного проживания.

В то же время, это не покупка жилья за государственные средства в пользу переселенца: дом остается в собственности общины, а ВПЛ оплачивают коммунальные услуги и должны соблюдать условия пользования. Подробно пишем в статье — «Домики в деревне» для ВПЛ: как работает программа

📈 Просмотры программы МВФ

Миссия Международного валютного фонда в ближайшие недели должна начать переговоры с украинскими властями по объединенному второму и третьему пересмотрам программы расширенного финансирования EFF. В ходе обсуждения стороны оценят выполнение обязательств Украины и потребности государства в финансировании.

🚙 Автомобильный сектор: работа без прибыли и зарплаты

ни одно предприятие не сообщило о росте доходов. Все опрошенные авто продолжают работать в полном объеме и поддерживают операционные и сервисные процессы. В то же времяне сообщило о росте доходов.

Также стало известно , что происходит с работой на прифронтовых территориях.

💰 Бизнес назвал 2026 год самым тяжелым

Большинство опрошенных руководителей назвали 2026 самым сложным за время полномасштабной войны. Если в начале вторжения главным вызовом была неожиданность, то сегодня бизнес понимает характер угроз, однако сталкивается с накопленным истощением ресурсов и отсутствием очевидных решений.

В то же время, бизнесу дали больше времени на обустройство укрытий.

🎥 Новые лимиты на переводы. Кому ограничат движение средств и что будет с субсидиями

Ноябрь 2026 г. принесет ряд важных финансовых изменений, которые коснутся как обычных наемных работников, так и ФЛП и владельцев счетов в банках.

Часть украинцев получит долгожданную индексацию заработной платы, в то время как за неактивные счета в Сбербанке начнут списывать по 150 гривен в месяц.