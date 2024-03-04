Укрзализныця в феврале перевезла рекордное количество грузов с начала войны — Finance.ua

Укрзализныця в феврале перевезла рекордное количество грузов с начала войны Сегодня 09:48 — Фондовый рынок

Акционерное общество «Укрзализныця» в феврале 2024 года перевезло 14,5 млн тонн грузов, что на 30% больше аналогичного периода 2023 года и на 3% больше января 2024 года.

Об этом говорится в сообщении компании.

Этот показатель стал рекордным с начала полномасштабного вторжения.

При этом в общей структуре перевозок по сравнению с февралем 2023 экспорт увеличился на 53%.

«Через припортовые станции в феврале 2024 года в общей сложности было перевезено 5,2 млн тонн грузов, а через западные пограничные переходы — 2,6 млн тонн. Зерновых грузов через портовые станции было перевезено 2,8 млн тонн, через пограничные западные переходы — 537 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

Во внутреннем сообщении в феврале было перевезено свыше 5,8 млн тонн, что на 6% больше февраля 2023 года.

«Укрзализныця» в 2023 году снизила объемы перевозки грузов на 1,5% до 148,4 млн тонн по сравнению с 2022 годом.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.