Укрзализныця в феврале перевезла рекордное количество грузов с начала войны — Finance.ua
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Укрзализныця в феврале перевезла рекордное количество грузов с начала войны

Фондовый рынок
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Акционерное общество «Укрзализныця» в феврале 2024 года перевезло 14,5 млн тонн грузов, что на 30% больше аналогичного периода 2023 года и на 3% больше января 2024 года.
Об этом говорится в сообщении компании.
Этот показатель стал рекордным с начала полномасштабного вторжения.
При этом в общей структуре перевозок по сравнению с февралем 2023 экспорт увеличился на 53%.
«Через припортовые станции в феврале 2024 года в общей сложности было перевезено 5,2 млн тонн грузов, а через западные пограничные переходы — 2,6 млн тонн. Зерновых грузов через портовые станции было перевезено 2,8 млн тонн, через пограничные западные переходы — 537 тыс. тонн», — говорится в сообщении.
Во внутреннем сообщении в феврале было перевезено свыше 5,8 млн тонн, что на 6% больше февраля 2023 года.
«Укрзализныця» в 2023 году снизила объемы перевозки грузов на 1,5% до 148,4 млн тонн по сравнению с 2022 годом.
По материалам:
Українські Новини
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