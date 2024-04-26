Испания рассматривает возможность предоставления права на проживание мигрантам без документов — Finance.ua
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Испания рассматривает возможность предоставления права на проживание мигрантам без документов

Мир
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Испания рассматривает возможность предоставления права на проживание мигрантам без документов
Испания рассматривает возможность предоставления права на проживание мигрантам без документов
Парламент Испании согласился рассмотреть законодательство, от которого тысячи иностранцев без документов в этой стране получат выгоду, предоставив им вид на жительство и работу.
Об этом пишет schengenvisainfo.com.

Что это даст

Новый закон также позволит им платить налоги, взносы на социальное обеспечение и иметь доступ к здравоохранению, образованию и другим государственным услугам.
История. Такое предложение дошло до Конгресса депутатов в Мадриде по общественной инициативе после того, как было собрано более 700 тыс. подписей. Его также поддержали около 900 организаций.
Новое законодательство, за которое проголосовали законодатели 310 против 33, теперь пройдет через нижнюю палату, где его широко обсудят и внесут изменения после его окончательной версии.
Согласно данным авторов инициативы, от 390 000 до 470 000 иностранцев постоянно проживают в Испании, причем значительная часть из них занята в неформальной экономике как собиратели фруктов, сиделки и водители транспортных средств. Они часто становятся уязвимыми к эксплуатации и жестокому обращению, не имея правовой защиты.
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Это люди, которых эксплуатируют в сельской местности или дома, потому что они не могут получить трудовой контракт, они не могут открыть банковский счет, они не могут сообщить о преступлении из-за страха быть депортированными, и многие даже не пользуются медицинской помощью также из-за страха.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, правительство запретило выдавать паспорт гражданина Украины или загранпаспорт украинским мужчинам за границей в возрасте от 18 до 60 лет. Теперь эти документы они могут получить только в территориальном органе или территориальном подразделении миграционной службы.
  • Как отметил спикер Офиса президента Михаил Подоляк, позиция государства по ограничениям для мужчин за рубежом четкая. Дистанционных документов для мужчин призывного возраста не будет.
  • Он отметил, что украинцам необходимо дождаться дополнительных разъяснений относительно работы консульских служб, когда вступит в силу новый закон о мобилизации.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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