Обмеження для чоловіків за кордоном: дистанційних документів не буде — Finance.ua
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Обмеження для чоловіків за кордоном: дистанційних документів не буде

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Позиція держави щодо обмежень для чоловіків за кордоном — чітка. Дистанційних документів для чоловіків призовного віку не буде.
Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю «24 каналу».
Він зазначив, що українцям необхідно дочекатися додаткових роз’яснень щодо роботи консульських служб, коли набере чинності новий закон про мобілізацію.
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Проте, як зазначив Подоляк, позиція держави залишається незмінною, документи будуть видаватися на території України.
«Є абсолютно чітка позиція держави — дистанційних документів не буде. Будь ласка, приїздіть, отримайте ці документи на місці», — заявив радник керівника Офісу президента.
Нагадаємо, днями Кабмін заборонив пересилати закордонні паспорти і паспорти громадянина України за кордон. Чоловіки віком від 18 до 60 років не зможуть отримати закордонні паспорти, перебуваючи за межами України.
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Також з 23 квітня МЗС обмежило надання консульських послуг чоловікам віком 18−60 років за межами України до періоду, коли запрацює новий закон (він набуде чинності з 18 травня).
У Міноборони України зазначили, що ТЦК не будуть працювати за кордоном. Також у відомстві вважають нереалістичною видачу повісток за межами України.
За матеріалами:
РБК-Україна
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