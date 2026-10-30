День фінансів: бізнес назвав 2026 рік найважчим, обмін даними про доходи, «будиночки в селі» для ВПО

У п"ятницю, 30 жовтня, НБУ пояснив, чому виступає проти податку на прибуток банків у 50%, також Україна приєдналася до обміну даними про доходи з Bolt, Uber та інших платформ.

🏛️Податок на прибуток банків у 50%

Про це Запровадження у 2027 році податку на прибуток банків за ставкою 50% може обмежити рентабельність сектору, послабити його здатність нарощувати капітал і стримати кредитування.Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний під час пресбрифінгу з монетарної політики.

Також НБУ планує змінити правила використання електронних грошей.

🕙Обмін даними про доходи

Першим кроком стало приєднання Державної податкової служби України до міжнародної угоди, яка передбачає автоматичний обмін податковою інформацією між країнами. Нові правила оподаткування доходів громадян почнуть діяти з 1 січня 2027 року. Деталі тут

🏚️Субсидія на оренду ВПО

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оренду житла, однак для цього потрібно правильно оформити договір із власником квартири. Додаткові питання виникають, якщо житло належить кільком людям, а орендодавцем виступає лише один із них.

🏡«Будиночки в селі» для ВПО

В Україні влітку запрацював експериментальний урядовий проєкт, у межах якого внутрішньо переміщені особи можуть отримати будинок у сільській місцевості для безоплатного тимчасового проживання.

Водночас це не купівля житла за державні кошти на користь переселенця: будинок залишається у власності громади, а ВПО сплачують комунальні послуги та мають дотримуватися умов користування. Детально пишемо у статті — «Будиночки в селі» для ВПО: як працює програма

📈Перегляди програми МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду найближчими тижнями має розпочати переговори з українською владою щодо об’єднаного другого та третього переглядів програми розширеного фінансування EFF. Під час обговорень сторони оцінять виконання зобов’язань України та потреби держави у фінансуванні.

🚙Автомобільний сектор: робота без прибутку та зарплати

жодне підприємство не повідомило про зростання доходів. Усі опитані автомобільні компанії продовжують працювати в повному обсязі та підтримують операційні й сервісні процеси. Водночасне повідомило про зростання доходів.

Також стало відомо , що відбувається з роботою на прифронтових територіях.

💰Бізнес назвав 2026 рік найважчим

Більшість опитаних керівників назвали 2026 рік найскладнішим за час повномасштабної війни. Якщо на початку вторгнення головним викликом була несподіваність, то сьогодні бізнес розуміє характер загроз, однак стикається з накопиченим виснаженням ресурсів і відсутністю очевидних рішень.

Водночас бізнесу дали більше часу на облаштування укриттів.

🎥 Нові ліміти на перекази. Кому обмежать рух коштів та що буде із субсидіями

Листопад 2026 року принесе низку важливих фінансових змін, які торкнуться як звичайних найманих працівників, так і ФОП та власників рахунків у банках.

Частина українців отримає довгоочікувану індексацію заробітної плати, тоді як за неактивні рахунки в Ощадбанку почнуть списувати по 150 гривень на місяць.