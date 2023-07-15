Ажіотаж та переповнені готелі: як заощадити, плануючи відпочинок за кордоном — Finance.ua

Ажіотаж та переповнені готелі: як заощадити, плануючи відпочинок за кордоном Сьогодні 09:30 — Особисті фінанси

Ажіотаж та переповнені готелі: як заощадити, плануючи відпочинок за кордоном

Якщо ви бронюєте пакетний тур із великою кількістю днів відпочинку, це допомагає вам заощадити гроші, пишуть на туристичних сайтах. Але на одному з сервісів бронювання проаналізували 400 турпакетів від відомих компаній і дійшли висновку, що продовження відпустки до 11 ночей замість 10 коштувало дешевше лише у 26 випадках.

Іншими словами, у 93,5% пропозицій менше відпочивати виявилося дешевшим. Проте багато хто все ж таки повідомляє, що бронювання більш тривалої відпустки може заощадити ваші гроші.

Фахівець із підбору турів Марина Казакова розповідає, чи так це, і як загалом заощадити, щоб відпочити влітку за кордоном і витратити при цьому небагато грошей.

Раннє бронювання та доплати за номер

Один із головних «секретів», як заощадити при купівлі туру — це раніше бронювання, говорить Марина Казакова. За її словами, тоді не треба буде і доплачувати за номер, і можна знайти багато гарних варіантів для відпочинку.

Наприклад, при бронюванні туру на Мадейру за три тижні до вильоту вартість номера була 1970 євро. Але вже за 5 днів до вильоту ціна піднялася на 300 євро. Тому якби туристи бронювали за 5 днів до вильоту, то переплатили б 300 євро.

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При цьому коли туристи бронювали відпочинок навіть порівняно заздалегідь, найдешевших номерів у категорії mountain view (з видом на гори) вже не було. Були інші категорії, наприклад, із видом на басейн.

«Якби клієнти звернулися на два місяці раніше, їм би вдалося її заощадити 300 доларів просто тому, що ми взяли б першу категорію номера. Саме вона на момент їх бронювання виявилася недоступною. Коли туристи прилетіли в готель, їм дали хороший номер. Але виявилось, що готель повністю заповнений на 100%», — каже фахівець.

Якби їм номер не сподобався, то готель через заповненість не міг би дати їм альтернативний навіть із доплатою. Тому що місць просто не було. Номер навіть із доплатою за 300 євро звільниться через три дні.

«Тут треба розуміти, що після зняття COVID- обмежень туристи з різних країн стали активно подорожувати. Стали їздити буквально всі - мандрівники зі США, європейських країн. І тепер готелі заповнені, тому варто планувати поїздку заздалегідь», — зазначає Марина Казакова.

Вона наводить ще один приклад цін. Вартість туру у 2021 році до Греції з вильотом з Києва на 7 ночей для 2 осіб коштував 22 889 грн включно з перельотом, проживанням у готелі, харчуванням «сніданок/вечеря», трансфером та медичною страховкою. Зараз такий самий тур з вильотом із Кишинева коштує 62 926 грн. Але до Кишинева з України ще потрібно доїхати. Тому варто додатково закласти на трансфер приблизно 6000 грн на сім'ю з двох осіб.

За її словами, якщо ви бачите при пошуку турів хороший варіант номера в готелі, варто його брати відразу. Інакше можна частину відпустки провести не в тому номері, який ви спочатку хотіли. А переселитися в інший номер на місці після приїзду — не завжди виходить.

Обіди у подарунок

Якщо вам подобається певний готель чи регіон, куди ви хочете поїхати, можна підписатися на соцмережі або поштові розсилки, щоб дізнаватися про різні акції.

«Це може допомогти заощадити. Вам можуть надсилати листи про „секретні“ пропозиції, розпродажі. Наприклад, часто в готелях бувають вечері в подарунок. Або якщо ви замовляли сніданок та вечерю, то вам можуть додати full board, тобто безкоштовний обід, чи можуть додати напої», — розповідає експертка.

Але найчастіше акції стосуються ночівель у готелях. Наприклад, якщо ви забронювали 7 ночей, можуть надати ще дві ночі у подарунок. Або при бронюванні на 14 днів — навіть 5 днів бонусом.

«Зрозуміло, такі подарунки зазвичай не дають на короткі бронювання до 5−6 ночей. Це невигідно готелю. А ось на довший відпочинок — цілком», — зауважує турагент.

Гнучкі дати

Ще одна порада при бронюванні турів — дивитися одразу кілька дат, бути гнучким у виборі.

«Дуже зручно і можна купити тур дешевше, якщо дати вашої поїздки гнучкі. Раджу не дивитися тур суто на одну дату. Приміром, тільки на 19 липня і все. Краще дивитися в діапазоні плюс-мінус одного тижня. на 19 липня коштує 200 доларів, а на два дні пізніше — одразу на 50% нижче. Тобто при плануванні відпустки, якщо хочете зберегти кошти, треба бути гнучким», — радить турагент.

Ще також треба прораховувати різні варіанти відпочинку. Тоді більший вибір, і можна знайти вигідні пропозиції.

«Просіть свого турагента дивитися відразу вартість турів з харчуванням „тільки сніданок“ та „сніданок вечеря“. Наприклад, ви дивитеся „тільки сніданки“, а тим часом у цьому готелі - знижка та вечеря у подарунок. Тому є сенс прораховувати максимальну кількість версій та варіантів на різну кількість днів та різні формати відпочинку», — додає Казакова.

«Звертаю увагу, що деякі дати на 15 ночей дешевше, ніж 14. Також не варто забувати про те, що є готелі, де діти можуть відпочивати безкоштовно. Це часто пропонують в готелях Туреччини, Єгипту», — підбиває підсумок експерт.

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