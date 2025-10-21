В супермаркетах відмовляються приймати гривні певних номіналів: що робити
Відмова касирів у супермаркетах і магазинах приймати певні купюри або монети порушує чинне законодавство. За ним, покупці мають право розраховуватися банкнотами та монетами будь-якого номіналу без винятків, тож навіть якщо касир пояснює відмову неможливістю видати решту, така поведінка є неправомірною і може стати підставою для скарги керівництву торговельної точки.
Про це розповіли експерти «Захисту прав споживачів».
Вони зазначили: саме на касирів покладається обов’язок самостійно стежити за наявністю необхідної суми для видачі решти.
«Проблема відсутності здачі — не ваша відповідальність, а касира. Якщо касир продовжує стверджувати протилежне, слід звертатися до адміністрації магазину і вказувати, що касир намагається перекласти свої обов’язки на покупця», — пояснили експерти.
Підкреслюється, вимогу пред’явити певну суму або примус до розміну великої банкноти в іншому місці слід розглядати як неправомірне перекладання співробітником магазину своїх обов’язків на покупця.
Що заборонено робити охоронцям
Крім того, розповіли фахівці, у супермаркетах і магазинах охоронці часто працюють не напряму, а через сторонні охоронні фірми. Відповідно, вони:
- не є співробітниками самих торгових точок;
- не мають законного права вимагати від покупців компенсацію за пошкоджений товар.
«Охоронці не мають права вказувати, що робити з товаром. У таких випадках потрібно звертатися до правоохоронних органів», — йдеться в повідомленні.
Якщо охоронець наполягає на оплаті, покупцеві слід наполягати на перегляді записів з камер відеоспостереження. Це потрібно для того, щоб довести свою невинність.
Втім, визнають фахівці, це не завжди дає потрібний результат. А тому в такому разі найкраще викликати поліцію.
Поділитися новиною
Також за темою
В супермаркетах відмовляються приймати гривні певних номіналів: що робити
Які зараз зарплати у Польщі: свіжі дані GUS
Угорці масово видавали себе за українських біженців у Німеччині, щоб отримати допомогу — WELT
Система в’їзду та виїзду (EES): які збої та затримки можуть бути
56% українських пенсіонерів живуть на менше ніж 5000 грн
Субсидії та допомога на опалення: що треба знати ВПО