Міноборони планує посилити контроль над оборонними закупівлями: з’являться дві нові професії Сьогодні 08:29 — Особисті фінанси

Міністерство оборони України розробляє стандарти НАТО для гарантування якості оборонних закупівель.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Міністерство оборони продовжує синхронізацію системи державного гарантування якості з вимогами міжнародних стандартів ISO та стандартів НАТО серії AQAP», — сказано в повідомленні.

Нові професійні стандарти

Головне управління державного гарантування якості Міноборони ініціювало створення двох професійних стандартів:

«Аудитор систем якості підприємств оборонно-промислового комплексу»;

«Фахівець із державного гарантування якості».

Вони визначать єдині кваліфікаційні вимоги до працівників, які відповідають за забезпечення якості в оборонних закупівлях. Це є частиною реформи, спрямованої на впровадження системи державного гарантування якості, що відповідатиме міжнародним вимогам у сфері оборонних закупівель.

Основні напрями роботи

Аудитор систем якості підприємств ОПК відповідатиме за:

організацію та проведення аудиту систем менеджменту якості на відповідність стандартам ISO і НАТО AQAP;

аналіз ризиків, пов’язаних із життєвим циклом оборонної продукції;

оцінювання ефективності заходів із забезпечення якості та підготовку рекомендацій щодо вдосконалення систем менеджменту якості.

Фахівець із державного гарантування якості займатиметься:

розробкою законопроєктів і нормативних актів у сфері гарантування якості;

підготовкою та реалізацією міжнародних договорів у цій сфері;

адаптацією і впровадженням національних та військових стандартів на основі стандартів НАТО.

Після завершення розробки проєкти професійних стандартів будуть винесені на публічне громадське обговорення.

Нагадаємо, потенційний розмір збитків на закупівлях і зловживаннях у сфері оборони сягає близько 12,5 мільярдів гривень — така сума фігурує у кримінальних справах, які розслідують детективи Національного антикорупційного бюро України.

