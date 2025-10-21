Міноборони планує посилити контроль над оборонними закупівлями: з’являться дві нові професії
Міністерство оборони України розробляє стандарти НАТО для гарантування якості оборонних закупівель.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
«Міністерство оборони продовжує синхронізацію системи державного гарантування якості з вимогами міжнародних стандартів ISO та стандартів НАТО серії AQAP», — сказано в повідомленні.
Нові професійні стандарти
Головне управління державного гарантування якості Міноборони ініціювало створення двох професійних стандартів:
- «Аудитор систем якості підприємств оборонно-промислового комплексу»;
- «Фахівець із державного гарантування якості».
Вони визначать єдині кваліфікаційні вимоги до працівників, які відповідають за забезпечення якості в оборонних закупівлях. Це є частиною реформи, спрямованої на впровадження системи державного гарантування якості, що відповідатиме міжнародним вимогам у сфері оборонних закупівель.
Основні напрями роботи
Аудитор систем якості підприємств ОПК відповідатиме за:
- організацію та проведення аудиту систем менеджменту якості на відповідність стандартам ISO і НАТО AQAP;
- аналіз ризиків, пов’язаних із життєвим циклом оборонної продукції;
- оцінювання ефективності заходів із забезпечення якості та підготовку рекомендацій щодо вдосконалення систем менеджменту якості.
Фахівець із державного гарантування якості займатиметься:
- розробкою законопроєктів і нормативних актів у сфері гарантування якості;
- підготовкою та реалізацією міжнародних договорів у цій сфері;
- адаптацією і впровадженням національних та військових стандартів на основі стандартів НАТО.
Після завершення розробки проєкти професійних стандартів будуть винесені на публічне громадське обговорення.
Нагадаємо, потенційний розмір збитків на закупівлях і зловживаннях у сфері оборони сягає близько 12,5 мільярдів гривень — така сума фігурує у кримінальних справах, які розслідують детективи Національного антикорупційного бюро України.
