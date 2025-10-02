0 800 307 555
Потенційна сума збитків в оборонці становить близько 12,5 млрд грн — Кривонос

Казна та Політика
Потенційний розмір збитків на закупівлях і зловживаннях у сфері оборони сягає близько 12,5 мільярдів гривень — така сума фігурує у кримінальних справах, які розслідують детективи Національного антикорупційного бюро України.
Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос на міжнародній конференції «Рух крізь опір. Як працює антикорупційна система», передає Українська правда.
«Якщо говорити про розміри збитків, наразі тільки в межах одного підрозділу, який здійснює досудові розслідування щодо закупівель або зловживань у сфері оборони по напряму Міністерства оборони, потенційний рівень збитків, тобто те, що розслідується, це близько 12,5 мільярдів гривень. Це ще не означає, що вони будуть встановлені, чи чітко буде ця сума, але наразі, якщо сумарно порахувати розмір збитків у кожному кримінальному провадженні, ми розуміємо, що на даному етапі в поточному портфелі потенційний розмір збитків такий», — заявив Кривонос.
Він уточнив, що торік співробітники НАБУ направили до суду справи з уже встановленим розміром збитків — близько 400 мільйонів гривень.
За матеріалами:
Дзеркало Тижня
