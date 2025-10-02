Потенційна сума збитків в оборонці становить близько 12,5 млрд грн — Кривонос Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

Потенційний розмір збитків на закупівлях і зловживаннях у сфері оборони сягає близько 12,5 мільярдів гривень — така сума фігурує у кримінальних справах, які розслідують детективи Національного антикорупційного бюро України.

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос на міжнародній конференції «Рух крізь опір. Як працює антикорупційна система», передає Українська правда.

«Якщо говорити про розміри збитків, наразі тільки в межах одного підрозділу, який здійснює досудові розслідування щодо закупівель або зловживань у сфері оборони по напряму Міністерства оборони, потенційний рівень збитків, тобто те, що розслідується, це близько 12,5 мільярдів гривень. Це ще не означає, що вони будуть встановлені, чи чітко буде ця сума, але наразі, якщо сумарно порахувати розмір збитків у кожному кримінальному провадженні, ми розуміємо, що на даному етапі в поточному портфелі потенційний розмір збитків такий», — заявив Кривонос.

Читайте також Яйця по 17 грн: НАБУ і САП завершили розслідування у справі Міноборони

Він уточнив, що торік співробітники НАБУ направили до суду справи з уже встановленим розміром збитків — близько 400 мільйонів гривень.

Україна планує придбати американську зброю на суму 100 млрд доларів, фінансовану Європою, щоб отримати гарантії безпеки від США після мирної угоди з росією.

Нагадаємо, Україна планує придбати американську зброю на суму 100 млрд доларів, фінансовану Європою, щоб отримати гарантії безпеки від США після мирної угоди з росією.

👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.

Дзеркало Тижня За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.