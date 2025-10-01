0 800 307 555
Війна коштує Україні 1 млрд євро щороку — президент Литви

Казна та Політика
34
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що війна росії проти України щороку коштує близько одного мільярда євро. За його словами, Україна може покрити лише половину цієї суми, решта має лягти на плечі міжнародної демократичної спільноти.
Про це він сказав у середу в Копенгагені перед початком неформального засідання Європейської ради, передає «Інтерфакс-Україна.
«Щодо оборони України, звичайно, ми повинні зробити набагато більше, тому що, за нашими оцінками, війна в Україні коштує близько одного мільярда євро щороку. Україна здатна покрити половину цієї суми, решту має покрити міжнародна демократична спільнота», — переконаний президент Литви.
Науседа наголосив, що росія не має наміру зупиняти війну, тому Європа має продовжувати посилювати тиск. Він закликав якнайшвидше ухвалити 19-й пакет санкцій ЄС, а також припинити закупівлю російських нафти та газу.
Президент Литви звернув увагу, що країни Європи витрачають на купівлю російського газу та нафти більше, ніж на підтримку України. Нині 13% імпорту газу в ЄС і досі надходить із росії.
Науседа нагадав, що Литва ще у квітні 2022 року, через два місяці після початку повномасштабної війни, повністю розірвала енергетичні зв’язки з москвою.
Нагадаємо, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Європа планує остаточно відмовитися від російського палива до 2027 року. За її словами, у найближчій перспективі Євросоюз заборонить імпорт російського зрідженого природного газу та посилить обмеження для нафтотрейдерів і нафтопереробних заводів у третіх країнах.
