У вересні до загального фонду держбюджету надійшло 152,7 млрд грн
У вересні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 152,7 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.
За підсумками вересня надходження платежів від Державної податкової служби становили 80 млрд грн, в тому числі:
- 29,5 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
- 24,7 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 39,6 млрд, відшкодовано — 14,9 млрд грн);
- 12,9 млрд грн — акцизний податок;
- 7,3 млрд грн — податок на прибуток підприємств;
- 4,4 млрд грн — рентна плата.
Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 66,7 млрд гривень.
В цілому, за оперативними даними, за підсумками вересня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 239 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Крім того, надійшло 49,4 млрд грн (станом на 29 вересня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.
