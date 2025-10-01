У вересні до загального фонду держбюджету надійшло 152,7 млрд грн Сьогодні 10:33 — Казна та Політика

У вересні до загального фонду держбюджету надійшло 152,7 млрд грн

У вересні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 152,7 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

становили 80 млрд грн, в тому числі: За підсумками вересня надходження платежів від Державної податкової служби

29,5 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

24,7 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 39,6 млрд, відшкодовано — 14,9 млрд грн);

12,9 млрд грн — акцизний податок;

7,3 млрд грн — податок на прибуток підприємств;

4,4 млрд грн — рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 66,7 млрд гривень.

В цілому, за оперативними даними, за підсумками вересня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 239 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Крім того, надійшло 49,4 млрд грн (станом на 29 вересня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

