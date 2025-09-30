«Київпастранс» збирається придбати 40 низькопідлогових тролейбусів
«Київпастранс» збирається до 1 жовтня 2026 року придбати 40 низькопідлогових тролейбусів довжиною 11,9 м-12,7 м.
Очікувана вартість — 1 млрд грн.
Про це повідомляється в системі «Прозорро».
Тролейбуси повинні бути виготовлені не раніше 2025 року, мати систему автономного ходу на відстань не менше 20 км.
Загальна місткість пасажирського салону — 90−110 пасажирів, з них не менше 34 сидячих.
Тролейбуси також повинні мати системи кондиціювання та опалення салону, бортовий комп’ютер для фіксування показників роботи, систему відеонагляду.
Пропозиції очікують до 8 жовтня, в цей день планують провести аукціон.
