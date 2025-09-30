«Київпастранс» збирається придбати 40 низькопідлогових тролейбусів Сьогодні 17:33 — Казна та Політика

«Київпастранс» збирається до 1 жовтня 2026 року придбати 40 низькопідлогових тролейбусів довжиною 11,9 м-12,7 м.

Очікувана вартість — 1 млрд грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Тролейбуси повинні бути виготовлені не раніше 2025 року, мати систему автономного ходу на відстань не менше 20 км.

Загальна місткість пасажирського салону — 90−110 пасажирів, з них не менше 34 сидячих.

Тролейбуси також повинні мати системи кондиціювання та опалення салону, бортовий комп’ютер для фіксування показників роботи, систему відеонагляду.

Пропозиції очікують до 8 жовтня, в цей день планують провести аукціон.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.