Зеленський пропонує виділити кошти на створення 1000 годин українського контенту

Президент Володимир Зеленський звернувся до уряду з пропозицією виділити кошти на створення 1000 годин українського контенту.

Про це йшлося на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики 29 вересня 2025 року, пише «Детектор медіа».

Зазначається, що більшість членів комітету підтримали пропозиції щодо розподілу додаткових майже 4 мільярдів гривень, які поки що передбачені у бюджеті Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

«На культуру додали майже 4 мільярди гривень, а саме для реалізації ініціативи президента України щодо створення 1000 годин українського контенту», — сказав голова комітету Микита Потураєв у коментарі «Детектору медіа».

Він заявив, що росія масово не тільки виробляє свій контент, а й просуває його за кордоном. Тому створення українського контенту в більшому обсязі — це питання національної безпеки, стійкості й єдності, зміцнення української ідентичності.

«Попередньо ці кошти розписані на бюджет Міністерства культури. Це було швидке рішення. Ми попрацювали з усіма інституціями та установами, і зробили розпис розподілу цих коштів. Додаються кошти Держкіно, УКФ, Українському інституту, Українському інституту книги, Інституту національної пам’яті, Держетнополітики та іншим. Це все має зміцнити українську культуру і Україну загалом», — додав Потураєв.

За його словами, передбачається понад 1 мільярд на Держкіно і майже 1 мільярд на УКФ.

Більшість учасників засідання виступили за прямий розподіл додаткових 4 млрд грн між ключовими інституціями.

Нагадаємо, за словами народного депутата Ярослава Железняка, у державному бюджеті на наступний рік на різноманітні виплати передбачено більше коштів, аніж на зарплати військовим. За його словами, на грошове забезпечення та інші виплати військовослужбовцям закладено 1,143 трлн грн. Це на 17,15 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Водночас, нагадує депутат, у поточному році вже є дефіцит у 300 млрд грн.

Железняк звернув увагу, що на різні соціальні програми — марафони, кешбеки, всі види пакунків — уряд виділяє більше коштів, ніж на підвищення виплат військовим. Також у 10 разів, до 4 млрд грн, збільшено програму «Забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської та євроатлантичної інтеграції».

