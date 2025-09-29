0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський пропонує виділити кошти на створення 1000 годин українського контенту

Казна та Політика
56
Зеленський пропонує виділити кошти на створення 1000 годин українського контенту
Зеленський пропонує виділити кошти на створення 1000 годин українського контенту
Президент Володимир Зеленський звернувся до уряду з пропозицією виділити кошти на створення 1000 годин українського контенту.
Про це йшлося на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики 29 вересня 2025 року, пише «Детектор медіа».
Зазначається, що більшість членів комітету підтримали пропозиції щодо розподілу додаткових майже 4 мільярдів гривень, які поки що передбачені у бюджеті Міністерства культури та стратегічних комунікацій.
Читайте також
«На культуру додали майже 4 мільярди гривень, а саме для реалізації ініціативи президента України щодо створення 1000 годин українського контенту», — сказав голова комітету Микита Потураєв у коментарі «Детектору медіа».
Він заявив, що росія масово не тільки виробляє свій контент, а й просуває його за кордоном. Тому створення українського контенту в більшому обсязі — це питання національної безпеки, стійкості й єдності, зміцнення української ідентичності.
«Попередньо ці кошти розписані на бюджет Міністерства культури. Це було швидке рішення. Ми попрацювали з усіма інституціями та установами, і зробили розпис розподілу цих коштів. Додаються кошти Держкіно, УКФ, Українському інституту, Українському інституту книги, Інституту національної пам’яті, Держетнополітики та іншим. Це все має зміцнити українську культуру і Україну загалом», — додав Потураєв.
Читайте також
За його словами, передбачається понад 1 мільярд на Держкіно і майже 1 мільярд на УКФ.
Більшість учасників засідання виступили за прямий розподіл додаткових 4 млрд грн між ключовими інституціями.
Нагадаємо, за словами народного депутата Ярослава Железняка, у державному бюджеті на наступний рік на різноманітні виплати передбачено більше коштів, аніж на зарплати військовим. За його словами, на грошове забезпечення та інші виплати військовослужбовцям закладено 1,143 трлн грн. Це на 17,15 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Водночас, нагадує депутат, у поточному році вже є дефіцит у 300 млрд грн.
Железняк звернув увагу, що на різні соціальні програми — марафони, кешбеки, всі види пакунків — уряд виділяє більше коштів, ніж на підвищення виплат військовим. Також у 10 разів, до 4 млрд грн, збільшено програму «Забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської та євроатлантичної інтеграції».
👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.
За матеріалами:
detector.media
Зеленський
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems