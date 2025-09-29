0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Загальний борг України сягнув 7,95 трлн грн

Казна та Політика
53
Загальний борг України сягнув 7,95 трлн грн
Загальний борг України сягнув 7,95 трлн грн
Станом на 31 серпня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 951,29 млрд грн, або 192,71 млрд доларів США.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Структура боргу

  • зовнішній борг — 5 989,86 млрд грн (75,34% загальної суми), або 145,17 млрд дол.;
  • внутрішній борг — 1 961,43 млрд грн (24,66%), або 47,54 млрд дол.

Державний борг

Загальна сума державного боргу склала 7 657,17 млрд грн (96,3% від загального обсягу держборгу та гарантованого боргу), або 185,58 млрд дол. США:
  • зовнішній борг — 5 776,97 млрд грн (72,66%), або 140,01 млрд дол.;
  • внутрішній борг — 1 880,2 млрд грн (23,65%), або 45,57 млрд дол.

Гарантований державою борг

Сума гарантованого боргу становила 294,12 млрд грн (3,7%), або 7,13 млрд дол. США:
  • зовнішній — 212,89 млрд грн (2,68%), або 5,16 млрд дол.;
  • внутрішній — 81,23 млрд грн (1,02%), або 1,97 млрд дол.

Динаміка у серпні

За серпень 2025 року державний та гарантований борг зріс:
  • у гривневому еквіваленті на 177,41 млрд грн;
  • у доларовому еквіваленті на 6,58 млрд дол. США.
Нагадаємо, на кінець другого кварталу 2025 року глобальний борг сягнув рекордних 337,7 трлн доларів. Зростання відбулося завдяки пом’якшенню фінансових умов у світі, слабшому курсу долара США та більш гнучкій політиці провідних центробанків.
За перше півріччя борг збільшився більш ніж на 21 трлн доларів. Найбільше зростання у доларовому вимірі зафіксовано у Китаї, Франції, США, Німеччині, Великій Британії та Японії. Частково цей показник пояснюється зниженням курсу долара, який з початку року ослаб на 9,75% щодо кошика валют основних торговельних партнерів.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems