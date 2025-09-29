Загальний борг України сягнув 7,95 трлн грн
Станом на 31 серпня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 951,29 млрд грн, або 192,71 млрд доларів США.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Структура боргу
- зовнішній борг — 5 989,86 млрд грн (75,34% загальної суми), або 145,17 млрд дол.;
- внутрішній борг — 1 961,43 млрд грн (24,66%), або 47,54 млрд дол.
Державний борг
Загальна сума державного боргу склала 7 657,17 млрд грн (96,3% від загального обсягу держборгу та гарантованого боргу), або 185,58 млрд дол. США:
- зовнішній борг — 5 776,97 млрд грн (72,66%), або 140,01 млрд дол.;
- внутрішній борг — 1 880,2 млрд грн (23,65%), або 45,57 млрд дол.
Гарантований державою борг
Сума гарантованого боргу становила 294,12 млрд грн (3,7%), або 7,13 млрд дол. США:
- зовнішній — 212,89 млрд грн (2,68%), або 5,16 млрд дол.;
- внутрішній — 81,23 млрд грн (1,02%), або 1,97 млрд дол.
Динаміка у серпні
За серпень 2025 року державний та гарантований борг зріс:
- у гривневому еквіваленті на 177,41 млрд грн;
- у доларовому еквіваленті на 6,58 млрд дол. США.
Нагадаємо, на кінець другого кварталу 2025 року глобальний борг сягнув рекордних 337,7 трлн доларів. Зростання відбулося завдяки пом’якшенню фінансових умов у світі, слабшому курсу долара США та більш гнучкій політиці провідних центробанків.
За перше півріччя борг збільшився більш ніж на 21 трлн доларів. Найбільше зростання у доларовому вимірі зафіксовано у Китаї, Франції, США, Німеччині, Великій Британії та Японії. Частково цей показник пояснюється зниженням курсу долара, який з початку року ослаб на 9,75% щодо кошика валют основних торговельних партнерів.
Поділитися новиною
Також за темою
Загальний борг України сягнув 7,95 трлн грн
Уряд схвалив дорожню карту відновлення України на наступні три роки
Чому економіка України зростає повільніше, ніж прогнозувалося
Економічний ефект від будівельних послуг у «Дії» перевищив 3 млрд грн на рік
Зростання ВВП України у другому кварталі сповільнилося до 0,8% — дані Держстату
Україна оновила облік корисних копалин за стандартами ООН