Загальний борг України сягнув 7,95 трлн грн

Станом на 31 серпня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 951,29 млрд грн, або 192,71 млрд доларів США.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Структура боргу

зовнішній борг — 5 989,86 млрд грн (75,34% загальної суми), або 145,17 млрд дол.;

внутрішній борг — 1 961,43 млрд грн (24,66%), або 47,54 млрд дол.

Державний борг

Загальна сума державного боргу склала 7 657,17 млрд грн (96,3% від загального обсягу держборгу та гарантованого боргу), або 185,58 млрд дол. США:

зовнішній борг — 5 776,97 млрд грн (72,66%), або 140,01 млрд дол.;

внутрішній борг — 1 880,2 млрд грн (23,65%), або 45,57 млрд дол.

Гарантований державою борг

Сума гарантованого боргу становила 294,12 млрд грн (3,7%), або 7,13 млрд дол. США:

зовнішній — 212,89 млрд грн (2,68%), або 5,16 млрд дол.;

внутрішній — 81,23 млрд грн (1,02%), або 1,97 млрд дол.

Динаміка у серпні

За серпень 2025 року державний та гарантований борг зріс:

у гривневому еквіваленті на 177,41 млрд грн;

у доларовому еквіваленті на 6,58 млрд дол. США.

Нагадаємо, на кінець другого кварталу 2025 року глобальний борг сягнув рекордних 337,7 трлн доларів. Зростання відбулося завдяки пом’якшенню фінансових умов у світі, слабшому курсу долара США та більш гнучкій політиці провідних центробанків.

За перше півріччя борг збільшився більш ніж на 21 трлн доларів. Найбільше зростання у доларовому вимірі зафіксовано у Китаї, Франції, США, Німеччині, Великій Британії та Японії. Частково цей показник пояснюється зниженням курсу долара, який з початку року ослаб на 9,75% щодо кошика валют основних торговельних партнерів.

