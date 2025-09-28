0 800 307 555
Економічний ефект від будівельних послуг у «Дії» перевищив 3 млрд грн на рік
З 2020 року в «Дії» цифровізували 14 будівельних послуг, серед яких: замовлення будівельного паспорта, подання сповіщення про початок будівництва та отримання дозволу на експлуатацію.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
Зазначається, що це дозволило українцям отримувати адмінпослуги швидше, простіше та без прямого контакту з посадовцями.
За дослідженням компанії Civitta, щороку 14 будівельними послугами в «Дії» користуються понад 55 тис. разів.
Сукупний економічний ефект — понад 3,3 млрд грн на рік. З цієї суми понад 3,2 млрд грн — кошти, які раніше витрачалися на хабарі, посередників та корупційні схеми.
Основні результати цифровізації будівельних послуг у «Дії»:
  • витрати на отримання послуг скоротилися у 5 разів;
  • за 5 років українці зекономили 13,7 млрд грн;
  • до 2035 року економіка України отримає додатково +0,8% ВВП.
Для впровадження будівельних послуг у «Дії» було створено Єдину електронну систему у сфері будівництва, яка замінила паперову бюрократію.
Вона забезпечує автоматичні перевірки, обмін даними з державними реєстрами та впорядковує розгляд документів.
Нагадаємо, за даними дослідження компанії Civitta, з 2020 року сервіс «Дія» приніс Україні сукупний антикорупційний та економічний ефект у розмірі 184 млрд грн.
Ключові показники:
  • 7,4 млрд грн на рік — це економія, отримана завдяки знищенню корупційних схем. Найбільш відчутний результат (4,2 млрд грн щороку) досягнуто в традиційно корумпованих сферах, таких як будівництво, статус ВПО та дипломування моряків;
  • 49 млрд грн на рік — економія від базових послуг. За умови, що всі українці будуть користуватися онлайн-послугами, цей показник може зрости до 75 млрд грн;
  • 6,5 млрд грн на рік — економія завдяки запуску програм підтримки.
