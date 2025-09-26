Україна оновила облік корисних копалин за стандартами ООН Сьогодні 19:40 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів проведе систему обліку корисних копалин у відповідність до міжнародних норм.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками тематичного екологічного засідання уряду.

Національна класифікація тепер відповідає Рамковій класифікації ООН. Це має кілька практичних переваг:

зробить галузь прозорішою та зрозумілішою для інвесторів;

підвищить конкурентоспроможність української сировини на світовому ринку;

відкриє нові можливості для бізнесу та економіки.

Уряд відзначає, що це також важливий крок після підписання Угоди між Україною та США щодо співпраці у сфері корисних копалин.

Довідка Finance.ua:

30 квітня 2025 року Україна та США підписали угоду щодо мінералів, яка передбачала створення українсько-американського інвестиційного фонду, який має оперувати українськими ресурсами;

3 вересня відбулося перше засідання Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови, який створили Україна та США. За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгора Перелигіна, воно стало своєрідним «моментом запуску нового авто»;

українсько-американський інвестиційний фонд відбудови буде зареєстрований в США, але рахунок для внесків буде відкритий в Україні в гривнях.

