Україна оновила облік корисних копалин за стандартами ООН
Кабінет Міністрів проведе систему обліку корисних копалин у відповідність до міжнародних норм.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками тематичного екологічного засідання уряду.
Читайте також: Угода про копалини: все, що треба знати й розуміти українцям
Національна класифікація тепер відповідає Рамковій класифікації ООН. Це має кілька практичних переваг:
- зробить галузь прозорішою та зрозумілішою для інвесторів;
- підвищить конкурентоспроможність української сировини на світовому ринку;
- відкриє нові можливості для бізнесу та економіки.
Уряд відзначає, що це також важливий крок після підписання Угоди між Україною та США щодо співпраці у сфері корисних копалин.
Довідка Finance.ua:
- 30 квітня 2025 року Україна та США підписали угоду щодо мінералів, яка передбачала створення українсько-американського інвестиційного фонду, який має оперувати українськими ресурсами;
- 3 вересня відбулося перше засідання Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови, який створили Україна та США. За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгора Перелигіна, воно стало своєрідним «моментом запуску нового авто»;
- українсько-американський інвестиційний фонд відбудови буде зареєстрований в США, але рахунок для внесків буде відкритий в Україні в гривнях.
Поділитися новиною
Також за темою
Україна оновила облік корисних копалин за стандартами ООН
Де і яке коштовне каміння видобувають в Україні
Кадрова криза: кому роботодавці готові платити більше, аби закрити вакансії
В Україні планують створити житлову інспекцію: чим буде займатися
Держава зекономить щонайменше 15 млрд грн, скоротивши неефективні бюджетні програми — Гетманцев
Глава Мінекономіки України спрогнозував зростання ВВП у 2025 році (цифри)