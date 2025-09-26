0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна оновила облік корисних копалин за стандартами ООН

Казна та Політика
10
Кабінет Міністрів проведе систему обліку корисних копалин у відповідність до міжнародних норм.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками тематичного екологічного засідання уряду.

Читайте також: Угода про копалини: все, що треба знати й розуміти українцям

Національна класифікація тепер відповідає Рамковій класифікації ООН. Це має кілька практичних переваг:
  • зробить галузь прозорішою та зрозумілішою для інвесторів;
  • підвищить конкурентоспроможність української сировини на світовому ринку;
  • відкриє нові можливості для бізнесу та економіки.
Уряд відзначає, що це також важливий крок після підписання Угоди між Україною та США щодо співпраці у сфері корисних копалин.

Довідка Finance.ua:

  • 30 квітня 2025 року Україна та США підписали угоду щодо мінералів, яка передбачала створення українсько-американського інвестиційного фонду, який має оперувати українськими ресурсами;
  • 3 вересня відбулося перше засідання Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови, який створили Україна та США. За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгора Перелигіна, воно стало своєрідним «моментом запуску нового авто»;
  • українсько-американський інвестиційний фонд відбудови буде зареєстрований в США, але рахунок для внесків буде відкритий в Україні в гривнях.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems