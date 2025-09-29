Уряд схвалив дорожню карту відновлення України на наступні три роки Сьогодні 07:31 — Казна та Політика

Уряд схвалив План заходів на 2025−2027 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021−2027 роки.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

«Уряд схвалив План заходів на 2025−2027 роки, який містить 101 пункт щодо комплексного відновлення регіонів: від реінтеграції деокупованих територій до створення сучасної соціальної інфраструктури в громадах. План заходів визначає конкретні кроки для відновлення та розвитку України в умовах війни», — йдеться в повідомленні.

Читайте також Три ВВП країни: скільки грошей треба на відновлення України

Документ розроблено для реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021−2027 роки, затвердженої урядом у 2020 році та оновленої у серпні 2024 року.

План розрахований на 3 роки та охоплює 101 завдання з чіткими індикаторами виконання, строками реалізації та джерелами фінансування з державного і місцевих бюджетів, а також міжнародних джерел.

Наголошується, що він структурований навколо трьох стратегічних цілей: формування згуртованої держави, підвищення конкурентоспроможності регіонів та розбудови ефективного врядування. Його прийняття забезпечить координацію зусиль усіх рівнів влади для досягнення сталого та інклюзивного розвитку кожного регіону країни.

Читайте також Уряд затвердив додатковий механізм для швидшого відновлення житла після обстрілів

Так, ключовими напрямами плану є стимулювання розвитку територій та реінтеграція деокупованих земель, забезпечення якісних публічних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту, а також соціальний захист ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб.

План передбачає розбудову мережі закладів та служб, зокрема створення 4 500 класів безпеки у закладах освіти, створення 800 тис. кв. м житла соціального призначення, а також центрів ментального здоров’я та утворення центрів безпеки в громадах.

Особливу увагу приділено розвитку економіки регіонів через створення нових робочих місць, залучення інвестицій, розвиток туризму та впровадження цифрових технологій.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.