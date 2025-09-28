Чому економіка України зростає повільніше, ніж прогнозувалося Сьогодні 14:18 — Казна та Політика

Чому економіка України зростає повільніше, ніж прогнозувалося

За даними Держстату, у II кварталі 2025 року ВВП України зріс лише на 0,8% (рік-до-року), а за перше півріччя — на 0,9%. Щоб за підсумками року зростання ВВП перевищило прогнозовані 2% або наблизилося до 3%, у другому півріччі він мав би збільшитися на малоймовірні 3−4%.

Про це заявили у Центрі економічної стратегії.

Чому економіка України зростала повільніше у першому півріччі

Експерти пояснюють повільне зростання кількома ключовими чинниками.

Читайте також Глава Мінекономіки України спрогнозував зростання ВВП у 2025 році (цифри)

По-перше, на це вплинула війна та її наслідки. Активні бойові дії, обстріли промислових об’єктів, інфраструктури й житла, розширення окупованих територій, а також дефіцит робочої сили стримують економічну активність.

По-друге, вже другий рік поспіль несприятлива погода знижує врожайність, а у поєднанні з ефектом минулорічного запуску морського коридору це зменшило обсяги експорту та вантажооборот.

Ще одна причина — скорочення добувної промисловості через зупинку шахт у Покровську.

Водночас металургійне виробництво зростало завдяки імпорту вугілля. Так само зростали і ті види промисловості, які пов’язані з оборонними замовленнями (виробництво зброї, низка видів машинобудування тощо).

Позитивні драйвери

Попри це, економіку підтримує стабільний споживчий попит — зростання роздрібної торгівлі та пасажирських перевезень.

Активізувалося і будівництво житла й нежитлових об’єктів.

Нагадаємо, реальний валовий внутрішній продукт України у 2025 році зросте на 2%. Такі очікування висловив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев. Раніше Мінекономіки та уряд прогнозували зростання на 2,7%.

Також прогноз Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) спільно з German Economic Team (GET) передбачає , що у 2025 році ВВП України зросте на 2%, а у 2026-му — на 2,8%. Це трохи нижче за лютневий прогноз, який передбачав зростання на 2,9% та 3,2% відповідно.

📢 Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.