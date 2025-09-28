Чому економіка України зростає повільніше, ніж прогнозувалося

0 800 307 555
Казна та Політика
За даними Держстату, у II кварталі 2025 року ВВП України зріс лише на 0,8% (рік-до-року), а за перше півріччя — на 0,9%. Щоб за підсумками року зростання ВВП перевищило прогнозовані 2% або наблизилося до 3%, у другому півріччі він мав би збільшитися на малоймовірні 3−4%.
Про це заявили у Центрі економічної стратегії.

Чому економіка України зростала повільніше у першому півріччі

Експерти пояснюють повільне зростання кількома ключовими чинниками.
По-перше, на це вплинула війна та її наслідки. Активні бойові дії, обстріли промислових об’єктів, інфраструктури й житла, розширення окупованих територій, а також дефіцит робочої сили стримують економічну активність.
По-друге, вже другий рік поспіль несприятлива погода знижує врожайність, а у поєднанні з ефектом минулорічного запуску морського коридору це зменшило обсяги експорту та вантажооборот.
Ще одна причина — скорочення добувної промисловості через зупинку шахт у Покровську.
Водночас металургійне виробництво зростало завдяки імпорту вугілля. Так само зростали і ті види промисловості, які пов’язані з оборонними замовленнями (виробництво зброї, низка видів машинобудування тощо).

Позитивні драйвери

Попри це, економіку підтримує стабільний споживчий попит — зростання роздрібної торгівлі та пасажирських перевезень.
Активізувалося і будівництво житла й нежитлових об’єктів.
Нагадаємо, реальний валовий внутрішній продукт України у 2025 році зросте на 2%. Такі очікування висловив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев. Раніше Мінекономіки та уряд прогнозували зростання на 2,7%.
Також прогноз Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) спільно з German Economic Team (GET) передбачає, що у 2025 році ВВП України зросте на 2%, а у 2026-му — на 2,8%. Це трохи нижче за лютневий прогноз, який передбачав зростання на 2,9% та 3,2% відповідно.
