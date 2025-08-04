Уряд затвердив додатковий механізм для швидшого відновлення житла після обстрілів — Finance.ua

Уряд затвердив додатковий механізм для швидшого відновлення житла після обстрілів Сьогодні 13:23 — Особисті фінанси

Фото: фейсбук-сторінка Головного управління ДСНС України у м.Києві

Після чергового жахливого обстрілу уряд запускає додатковий механізм, який дозволить громадам швидше відновлювати пошкоджене житло — багатоквартирні будинки та гуртожитки.

Про це заявила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Що це означає

Процедура буде спрощеною: основні етапи можна проходити паралельно, а роботи починати до завершення експертизи.

«Усі дії фіксуються в електронній системі, а відповідальність за строки та якість — на місцях. Відновлення фінансуватиметься з місцевих бюджетів або міжнародної допомоги. Рішення також пришвидшить виплати за програмою єВідновлення», — повідомила Юлія Свириденко.

Окремо в рішенні уряду, за її словами, передбачено можливість адресних виплат із місцевих бюджетів родинам, чиє житло пошкоджене, компенсація витрат за тимчасове проживання — до моменту завершення ремонту або отримання нового житла. Такі виплати можуть бути профінансовані з місцевого бюджету за рішенням громади.

Нагадаємо, в КМДА повідомили , що для відновлення майна, пошкодженого внаслідок збройної ворожої агресії, діє затверджений на загальнодержавному рівні алгоритм. Власники квартир у будинках без пошкоджень конструктивних елементів можуть скористатися програмою «єВідновлення» та отримати до 350 тисяч гривень на ремонт.

Довідка Finance.ua:

у додатку «Дія» в межах програми «єВідновлення» з’явився розділ «Виплата на будівництво». Послуга доступна власникам знищеного приватного будинка, які мають у власності земельну ділянку для відбудови;

для отримання компенсації «єВідновлення» у випадку, якщо на житло, яке було зруйновано, втрачені правовстановлювальні документи, є два способи — можна звернутися до нотаріуса, який реєстрував угоду про набуття права власності, або звернутись до суду. І перший, і другий варіант досить ефектині. Причому у випадку судового позову, рішення суду здебільшого позитивні.

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