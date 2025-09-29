Держгеонадра оголосили десяті аукціони в 2025 році Сьогодні 14:30 — Казна та Політика

покладами вапняку, глини, піску, бурштину, пухких осадових порід піщано-валунного складу, підземних вод мінеральних. Державна служба геології та надр України оголосила проведення десятих аукціонів у 2025 році, на які запропонувала 11 ділянок надр із

Загальна початкова вартість лотів становить 51 399 776,92 гривні. Торги заплановані на 15 жовтня 2025 року та проходитимуть на платформі Прозорро. Продажі в режимі реального часу. Всі об’єкти номіновані надрокористувачами.

«Надання спеціальних дозволів на користування надрами через електронні аукціони гарантує чесні конкурентні змагання всіх учасників торгів. Переможцем стає той, хто запропонує найвищу ціну за лот, що дозволяє встановити ринкову вартість спецдозволу», — наголосив Голова Служби Олег Гоцинець.

Перелік ділянок надр, що запропоновані на десяті аукціони 2025 року:

Ділянка Виноградарська. Ділянка Глиниця. Ділянка Долина. Ділянка Журавлинка. Ділянка Кам’янецька. Ділянка Мельницька. Ділянка Пісочне. Ділянка Садова 76. Ділянка Стара Границя. Сосонське родовище. Ділянка Хмелева (свердловини №№ 2409/165, 2410/167, 2411/168, 2409/169, 2411/170).

