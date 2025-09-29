0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Держгеонадра оголосили десяті аукціони в 2025 році

Казна та Політика
13
Держгеонадра оголосили десяті аукціони в 2025 році
Держгеонадра оголосили десяті аукціони в 2025 році
Державна служба геології та надр України оголосила проведення десятих аукціонів у 2025 році, на які запропонувала 11 ділянок надр із покладами вапняку, глини, піску, бурштину, пухких осадових порід піщано-валунного складу, підземних вод мінеральних.
Загальна початкова вартість лотів становить 51 399 776,92 гривні. Торги заплановані на 15 жовтня 2025 року та проходитимуть на платформі Прозорро. Продажі в режимі реального часу. Всі об’єкти номіновані надрокористувачами.
«Надання спеціальних дозволів на користування надрами через електронні аукціони гарантує чесні конкурентні змагання всіх учасників торгів. Переможцем стає той, хто запропонує найвищу ціну за лот, що дозволяє встановити ринкову вартість спецдозволу», — наголосив Голова Служби Олег Гоцинець.
Перелік ділянок надр, що запропоновані на десяті аукціони 2025 року:
  1. Ділянка Виноградарська.
  2. Ділянка Глиниця.
  3. Ділянка Долина.
  4. Ділянка Журавлинка.
  5. Ділянка Кам’янецька.
  6. Ділянка Мельницька.
  7. Ділянка Пісочне.
  8. Ділянка Садова 76.
  9. Ділянка Стара Границя.
  10. Сосонське родовище.
  11. Ділянка Хмелева (свердловини №№ 2409/165, 2410/167, 2411/168, 2409/169, 2411/170).
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems