«Протасів Яр» залишився заказником: Господарський суд Києва відмовив забудовнику

Господарський суд Києва відмовив забудовнику у спробі скасувати заповідний статус ландшафтного заказника «Протасів Яр».

Суд підтримав позицію прокуратури та зберіг унікальну природну територію від знищення.

Господарський суд Києва відмовив компанії, яка вимагала скасувати рішення Київради про створення ландшафтного заказника «Протасів Яр».

Підприємство заявляло, що користується понад гектаром землі в урочищі та мало намір звести там житлову забудову.

Прокуратура наголосила, що договір оренди цих ділянок закінчився ще понад 10 років тому, а будь-яке будівництво в межах заповідної території призвело б до втрати унікальної природи, знищення рідкісних видів і шкоди археологічній спадщині.

Суд погодився з доводами прокуратури й залишив чинним заповідний статус «Протасового Яру».

В чому цінність

Природна цінність урочища велика: тут ростуть осика, береза, папороть і хвощ, а серед тварин зустрічаються рідкісні птахи та безхребетні, занесені до природоохоронних списків.

Упродовж останніх років «Протасів Яр» активно забудовували, що викликало спротив громадськості. У 2019 році компанія почала вирубку дерев і встановлення парканів, що стало поштовхом для створення громадської організації «Захистимо Протасів Яр». Лідером боротьби став Роман Ратушний, який, крім активізму, був добровольцем на фронті та загинув у бою під Ізюмом у червні 2022 року.

На його честь Київська міська рада ухвалила рішення про створення ландшафтного заказника, що забороняє будь-яку господарську діяльність. Незважаючи на це, забудовники продовжували оскаржувати статус урочища в судах.

