У Києві готують мільярдний ремонт шосе

КК «Київавтодор» два тижні не може наважитись укласти угоду з ТОВ «Автострада» Максима Шкіля про капремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах столиці за 1,26 млрд грн, хоча ще 16 вересня визнав компанію переможцем торгів.

«Можливо через скандал, який може виникнути. Бо йдеться про укатування в тиловий асфальт великої суми грошей на фоні бюджетного дефіциту для виплати зарплат військовим», — пише видання.

«Наші гроші» зазначають, що кошторис виглядає дорого. 1,26 млрд грн за п’ятикілометрову ділянку дороги — це по чверті мільярда за кілометр. А це значно дорожче від звичайного асфальтування. Наприклад, неподалік «Киїавтодор» замовив асфальтування кілометрової ділянки вулиці Драгоманова. Там вона обійшлась лише в 40 млн грн.

У 2010 році Харківське шосе вже збирались ремонтувати. Тоді голова КМДА Олександр Попов затвердив проєкт ціною 101 млн в цінах 2011 року. Тоді долар коштував 8 гривень, тобто вп’ятеро менше теперішнього.

«Однак новий проєкт коштуватиме не в п’ятеро дорожче, а в 12 разів. Можливо тому, що в нього додали більше різних штук. Які вже критикують. У тому числі і через те, що йдеться про розширення вулиці і створення ледь не хайвею посеред спального району. Тобто через дорогу є багато переходів з світлофорами, а значить, підвищується небезпека ДТП.

А може ремонт виглядає дорого ще й тому, що в ньому навіть після тендеру з 10% знижкою від очікуваної ціни залишилось забагато маржі", — зазначило видання.

