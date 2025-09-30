«Банк банків»: що містить законопроєкт про Національну установу розвитку (поясення)
Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує ухвалити у другому читанні законопроєкт про Національну установу розвитку.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Що це і для чого
Національна установа розвитку (НУР) — це державна спеціалізована інституція зі статусом «банку банків» та чітким мандатом на відновлення й структурну трансформацію економіки.
Мета
Реалізація програм кредитування для відбудови країни.
Законопроєкт передбачає:
- подолання проблем з фінансуванням релокованого бізнесу, підприємств у прифронтових регіонах, бізнесу внутрішньо переміщених осіб, а також проєктів з підвищеним рівнем ризику;
- залучення коштів приватних інвесторів та спрямування їх на відновлення економіки через різні фінансові інструменти;
- підтримку передусім малого та середнього підприємництва, яке опинилося у складних умовах, але має потенціал для відновлення та розвитку.
Окремо передбачено можливість підтримки інших категорій осіб (в тому числі і фізичних), які не мають доступу до фінансування на адекватних умовах або такий доступ ускладнений через кризу, недосконалість ринкових механізмів чи інші обставини.
Також пропонується вдосконалити такий інструмент Експортно-кредитного агентства (далі — ЕКА), як страхування та перестрахування, в тому числі від воєнних та/або політичних ризиків, кредитів українських суб’єктів господарювання, пов’язаних з інвестиціями у створення об’єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.
«Передбачається надання можливості ЕКА брати участь у державних програмах страхування воєнних ризиків та програмах компенсацій у разі завдання збитків внаслідок воєнних дій» — зазначив він.
Міжнародний досвід
Як пояснює Гетманцев, «прикладом є німецька KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), створена у 1948 році в межах Плану Маршала. Вона стала ключовим інструментом післявоєнного економічного відновлення Німеччини. Україна потребує власної KfW. Національна установа розвитку стане не просто новою структурою, а необхідним елементом ефективного використання ресурсів, залучення інвестицій та підтримки бізнесу у сферах, де приватний капітал не спрацьовує. Її можна створити на базі вже існуючого Фонду розвитку підприємництва, який успішно реалізує державні програми підтримки ММСП».
Поділитися новиною
Також за темою
В Україні скасують обов’язковий документ, на який бізнес щороку витрачає мільярди — Гетманцев
«Банк банків»: що містить законопроєкт про Національну установу розвитку (поясення)
У Києві готують мільярдний ремонт шосе
Зеленський пропонує виділити кошти на створення 1000 годин українського контенту
Держгеонадра оголосили десяті аукціони в 2025 році
«Протасів Яр» залишився заказником: Господарський суд Києва відмовив забудовнику