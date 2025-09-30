Вартість нової євроколії Ужгород-Чоп склала 1,3 млрд грн

0 800 307 555
Казна та Політика
Перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум представила Єврокомісарці з питань розширення та політики добросусідства Марті Кос першу в історії незалежної України новозбудовану євроколію. У вересні тут було офіційно відкрито 22 км нової колії європейського стандарту (1435 мм).
Про це повідомила пресслужба міністерства.
«Саме завдяки цьому Ужгород став першим обласним центром України з прямим залізничним сполученням із країнами ЄС. Пасажирські поїзди курсують до Братислави, Будапешта та Відня. На перший погляд — лише 22 кілометри, невелика відстань. Але насправді це величезний крок для історії України. Ми відкрили шлях, яким рухатимуться не лише поїзди, а й наша інтеграція з Європою», — зазначила Шкрум.
Будівництво завершили менш ніж за рік, попри війну. Загальна вартість проєкту — 1,3 млрд грн, з яких 50% профінансовано з фонду ЄС Connecting Europe Facility (CEF) та 50% - за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку.
Наступний крок — електрифікація колії Чоп-Ужгород протяжністю 22 км, яку планують завершити до липня 2026 року. Також у найближчих планах — будівництво нової євроколії між Львовом (Скнилів) та Мостиська-2. Для цього ЄС виділяє 76 млн євро грантових коштів.
«Ці проєкти мають стратегічне значення і для України, і для ЄС. Вони відкривають нові логістичні можливості, підвищують безпеку перевезень, інтегрують нашу транспортну систему до європейської. Ми працюємо, щоб Україна ставала ще ближчою до Європи не лише політично, а й фізично», — підкреслила перша заступниця Міністра.
Проєкт євроколії 1435 мм — це частина великої транспортної інтеграції України з Європейським Союзом, що дозволить зміцнити економічну стійкість країни та створити нові можливості для людей і бізнесу.
За матеріалами:
Finance.ua
