У Мінфіні розповіли, коли розпочнеться будівництво євроколії Чернівці-Сучава — Finance.ua

У Мінфіні розповіли, коли розпочнеться будівництво євроколії Чернівці-Сучава 26.03.2025, 01:18 — Казна та Політика

У Мінфіні розповіли, коли розпочнеться будівництво євроколії Чернівці-Сучава

Будівництво євроколії Чернівці-Сучава (Румунія) розпочнеться в 2026 році, триває підготовка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО).

Про це розповів заступник міністра фінансів Олександр Кава на організованій аналітичним центром We Build Ukraine конференції «Логістика як драйвер економічного зростання».

«За оптимістичного сценарію наступного року вже може початися будівництво євроколії до міста Чернівці (з Сучави, Румунія. — Ред.). Зараз іде підготовка техніко-економічного обґрунтування проєкту. Чернівці мають можливість стати другим обласним центром після Ужгорода, який отримає вихід на євроколію безпосередньо в місті», — заявив Кава.

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За його словами, наразі триває будівництво євроколії Чоп-Ужгород, яке фінансується на 50% коштом Connecting Europe Facilities (CEF) і на 50% - коштом державного бюджету.

Запуск цієї євроколії планується влітку 2025 року, сказав Кава.

«Ця (євроколія Чоп-Ужгород. — Ред.) дозволить не лише запустити прямі пасажирські потяги з Ужгороду в напрямку Будапешта, Братислави, Праги, Відня, Дрездена, а також дасть можливість вантажовідправникам, які працюють в Ужгороді, відправляти вантажі євроколією партнерам до Європи і так само отримувати товари, контейнери і матеріали з європейських країн безпосередньо в Ужгород», — повідомив заступник міністра.

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Раніше повідомлялося, що АТ «Укрзалізниця» до кінця липня внесла тимчасові зміни в розклад руху низки пасажирських поїздів, що прямуюють до Ужгорода, через масштабні роботи з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба на зустрічі з єврокомісаром з питань сталого транспорту та туризму Апостолом Ціцікостасом заявив, що пряме залізничне сполучення євроколією до Ужгорода запустять в другій половині 2025 року.

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