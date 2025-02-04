Мільярдні витрати: в Естонії підрахували вартість переходу України на євроколію — Finance.ua

Мільярдні витрати: в Естонії підрахували вартість переходу України на євроколію Сьогодні 07:20 — Казна та Політика

Мільярдні витрати: в Естонії підрахували вартість переходу України на євроколію

Перехід до європейської колії стане серйозним викликом для України та потребуватиме інвестицій у десятки мільярдів євро.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив міністр інфраструктури Естонії Владімір Свєт.

Свєт зазначив, що перехід на європейську ширину колії стане ще одним викликом для України, оскільки потребуватиме десятків мільярдів євро, що робить його вкрай складним завданням.

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На його думку, необхідно спільно шукати шляхи для підвищення ефективності цього процесу, а також забезпечення належного технічного обслуговування та захисту залізниці від можливого використання противником.

Він додав, що Естонія також стикається з проблемою різної ширини колії, оскільки наразі використовує залізничні шляхи російського стандарту 1520 мм, водночас продовжуючи будівництво сучасної Rail Baltica, яка з’єднає Таллінн із Польщею.

Міністр інфраструктури пояснив, що країни Балтії та Фінляндія фактично не змінюють існуючу ширину колії, а натомість будують нові залізничні шляхи за європейськими стандартами. При цьому вони також шукають рішення для запобігання можливому використанню залізниці ворогом.

Естонський урядовець високо оцінив приєднання України до Транс’європейської транспортної мережі TEN-T і підкреслив, що завдяки цьому з’явиться можливість з’єднати залізничним сполученням Україну та країнами Балтії.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо оновленої Національної транспортної стратегії до 2030 року, одним із головних завдань якої є інтеграція національної транспортної мережі до Транс’європейської транспортної мережі TEN-T.

Найпоширенішою у світі шириною колії є 1435 мм (4 англійських фути та 8,5 дюймів), яка використовується на залізницях Північної Америки, Китаю та Європи, за винятком деяких країн. Це країни СНД, Балтії, Фінляндія, Ірландія, Іспанія та Португалія.

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