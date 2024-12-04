На розбудову євроколії в Україні витратять майже 86 млн євро — Finance.ua

На розбудову євроколії в Україні витратять майже 86 млн євро Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

На розбудову євроколії в Україні витратять майже 86 млн євро

В Україні планують реалізувати залізничний інфраструктурний проєкт, який передбачає розвиток євроколії на території країни та збільшення логістичних можливостей як для вантажних перевезень, так і для пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Вперше залізничний інфраструктурний проєкт буде реалізовано завдяки співфінансуванню з фонду ЄС Connecting Europe Facility (CEF) та держбюджету. Він передбачає розвиток євроколії на території України та збільшення логістичних можливостей як для вантажних перевезень, так і для пасажирів», — сказано в повідомленні.

Загальна вартість проєкту 85,91 млн євро, вона буде покрита за рахунок коштів CEF 2023, держбюджету, залучених та власних коштів Укрзалізниці.

Проєкт планується реалізувати до 2027 року, частину коштів уже передбачено в держбюджеті та виділено авансовий платіж фондом CEF.

До проєкту входить:

розробка техніко-економічної та проєктної документації розвитку колії шириною 1435 мм у напрямку Львова та на дільницях Львів — Чернівці — Вадул-Сірет — Держкордон;

будівництво та електрифікація колії шириною 1435 мм на невеликих дільницях біля пунктів пропуску;

електрифікація дільниці Чоп — Ужгород;

розробка стратегії розвитку Львівського залізничного вузла.

Завдяки реалізації проєкту в перспективі Укрзалізниця зможе побудувати та обладнати відповідно до вимог TEN-T чотири міжнародні транспортні коридори: Північне море — Балтія, Балтійське — Чорне — Егейське море, Балтійське — Адріатичне море та Рейн — Дунай.

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Нагадаємо, що 24 жовтня 2024 року підписано Угоду про грант між Європейським виконавчим агентством з клімату, інфраструктури та навколишнього середовища (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, CINEA) та АТ «Укрзалізниця» у рамках програми CEF 2023 Transport Call.

Як повідомлялося раніше, торік у рамках конкурсу CEF-2022 Укрзалізниця отримала грант 52,5 млн євро на розбудову прикордонних переходів з Республікою Польща, Румунією, Словацькою Республікою та Угорщиною.

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