Зеленський заявив, що дефіцит бюджету України закриють до кінця року

Україна повністю закриє дефіцит державного бюджету до кінця поточного року. Крім того, частина залучених коштів дозволить профінансувати закупівлю безпілотників на початок 2027 року.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Reuters.
За словами глави держави, робота над перекриттям бюджетного дефіциту тривала останні кілька місяців. Це стало можливим завдяки співпраці з партнерами, зокрема Євросоюзом, та перегляду внутрішнього бюджету.
Ми закриємо нинішній дефіцит до кінця року. У нас ще є деякі питання, над якими треба попрацювати, але ми закриємо дефіцит. Я вважаю, що це великий успіх для нашої країни, нашої команди та Євросоюзу
— наголосив Зеленський.
Частину коштів із позики на наступний рік планується використати заздалегідь, щоб забезпечити українське військо необхідним озброєнням.
Ми перенесемо це ближче до січня і за ці гроші замовимо дрони на січень та лютий 2027 року. Моя команда повернулася з Брюсселя та відзвітувала. Усе працює добре
— зазначив президент.
Раніше Finance.ua розповідав, що дефіцит фінансування потреб оборонного бюджету України становить $27 млрд. Уряд працює над пошуком необхідних коштів, зокрема через скорочення державних витрат і залучення міжнародної допомоги. Близько $7 млрд уряд планує забезпечити завдяки жорсткій економії державних коштів. Для цього передбачені оптимізація витрат, перерозподіл видатків та інші заходи. Попри дефіцит державного бюджету, соціальні виплати мають здійснюватися вчасно та в повному обсязі. Це стосується пенсій, зарплат лікарів і вчителів.