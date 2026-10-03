Спільний інвестиційний фонд США та України уклав першу угоду у сфері корисних копалин. Також фонд погодив ще чотири нові проєкти, зокрема для підтримки української енергетики.

Про це пише Reuters з посиланням на одного з високопоставлених представників фонду від США.

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Йдеться про фонд, який створили в межах угоди про корисні копалини, яку США та Україна підписали у квітні 2025 року. Він працює у п’яти стратегічних сферах — від видобутку копалин та оборони до енергетики й інфраструктури.

Як заявив керівник інвестиційного підрозділу Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку (DFC) Конор Коулман, загальна вартість проєктів фонду наразі становить близько $70 млн.

На що спрямують перші інвестиції

Перша угода передбачає близько $30 млн інвестицій у спільну інвестиційну платформу з BGV Group, заснованою співвласником мережі супермаркетів «АТБ» Геннадієм Буткевичем.

На першому етапі платформа зосередиться на ранніх стадіях гірничодобувних проєктів в Україні. Йдеться про родовища рідкісноземельних елементів, урану, берилію та цирконію.

Ще два проєкти стосуються енергетики та мають допомогти Україні підготуватися до зими на тлі російських атак на критичну інфраструктуру.

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Один із них доповнить майже $100 млн, які DFC погодилася надати найбільшій приватній енергетичній компанії України ДТЕК.

Кошти спрямують на нову систему накопичення енергії, яка забезпечуватиме резервне електропостачання приблизно 600 тисяч українських домогосподарств протягом до двох годин.

Також фонд інвестує в платформу комбінованого виробництва тепла та електроенергії. Вона має допомогти створювати енергетичні хаби для відновлення пошкодженого електро- та теплопостачання.