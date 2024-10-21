Будівництво євроколії Чоп-Ужгород. «Укрзалізниця» назвала фінальні строки — Finance.ua

Будівництво євроколії Чоп-Ужгород. «Укрзалізниця» назвала фінальні строки Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Будівництво євроколії Чоп-Ужгород. «Укрзалізниця» назвала фінальні строки

АТ «Укрзалізниця» виконало частину робіт із будівництва євроколій на ділянці Чоп — Ужгород. Роботи на широкій ділянці колії будуть завершені до кінця 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Так, перекладено 3,5 км широких колій на ділянці 8,3 км, що є частиною проєкту вузької колії завдовжки 22 км.

«Триває активна фаза будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом. У рамках проєкту „Укрзалізниця“ перекладає широку колію, вирівнюючи її на перегоні Струмківка — Чоп, де надалі також паралельно буде укладено євроколію. Вже перекладено 3,5 км колії із 8,3 км. необхідних», — розповіли в «Укрзалізниці».

Повідомляється, що в рамках проєкту також буде відремонтовано міст, триває оновлення комунікацій.

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«Протягом останнього року ми підготували всю базу для реалізації низки євроінтеграційних інфраструктурних проєктів. Зокрема, знайшли фінансування, розробили проєктно-кошторисну документацію, а деякі проєкти вже почали реалізовувати. Наймасштабнішим (інфраструктурним проєктом зараз. — Ред.) є будівництво євроколій між Ужгородом та Чопом. „Укрзалізниця“ має завершити проєкт у заплановані терміни», — цитує пресслужба голову правління Євгена Лященка.

За його словами, пасажири та перевізники вже наступного року побачать позитивний ефект від запуску євроколій Чоп — Ужгород на вантажних та пасажирських маршрутах.

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«Пасажири та перевізники вантажів наступного року вже відчують на собі його (проєкту євроколій Чоп — Ужгород. — Ред.) ефект. Адже це нові зручні пасажирські маршрути та ще більші логістичні можливості для вантажоперевезень», — сказав Лященко.

В «Укрзалізниці» нагадали, що між Ужгородом та Чопом функціонуватимуть дві паралельні колії: широка — 1520 мм та євроколія — 1435.

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