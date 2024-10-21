Будівництво євроколії Чоп-Ужгород. «Укрзалізниця» назвала фінальні строки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Будівництво євроколії Чоп-Ужгород. «Укрзалізниця» назвала фінальні строки

Казна та Політика
209
Будівництво євроколії Чоп-Ужгород. «Укрзалізниця» назвала фінальні строки
Будівництво євроколії Чоп-Ужгород. «Укрзалізниця» назвала фінальні строки
АТ «Укрзалізниця» виконало частину робіт із будівництва євроколій на ділянці Чоп — Ужгород. Роботи на широкій ділянці колії будуть завершені до кінця 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
Так, перекладено 3,5 км широких колій на ділянці 8,3 км, що є частиною проєкту вузької колії завдовжки 22 км.
Читайте також
«Триває активна фаза будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом. У рамках проєкту „Укрзалізниця“ перекладає широку колію, вирівнюючи її на перегоні Струмківка — Чоп, де надалі також паралельно буде укладено євроколію. Вже перекладено 3,5 км колії із 8,3 км. необхідних», — розповіли в «Укрзалізниці».
Повідомляється, що в рамках проєкту також буде відремонтовано міст, триває оновлення комунікацій.
Читайте також
«Протягом останнього року ми підготували всю базу для реалізації низки євроінтеграційних інфраструктурних проєктів. Зокрема, знайшли фінансування, розробили проєктно-кошторисну документацію, а деякі проєкти вже почали реалізовувати. Наймасштабнішим (інфраструктурним проєктом зараз. — Ред.) є будівництво євроколій між Ужгородом та Чопом. „Укрзалізниця“ має завершити проєкт у заплановані терміни», — цитує пресслужба голову правління Євгена Лященка.
За його словами, пасажири та перевізники вже наступного року побачать позитивний ефект від запуску євроколій Чоп — Ужгород на вантажних та пасажирських маршрутах.
Читайте також
«Пасажири та перевізники вантажів наступного року вже відчують на собі його (проєкту євроколій Чоп — Ужгород. — Ред.) ефект. Адже це нові зручні пасажирські маршрути та ще більші логістичні можливості для вантажоперевезень», — сказав Лященко.
В «Укрзалізниці» нагадали, що між Ужгородом та Чопом функціонуватимуть дві паралельні колії: широка — 1520 мм та євроколія — 1435.
За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.