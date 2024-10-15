Обʼєднає Україну, Польщу, Румунію та Молдову: коли розпочнеться будівництво євроколії з Чернівців до Сучави — Finance.ua

Обʼєднає Україну, Польщу, Румунію та Молдову: коли розпочнеться будівництво євроколії з Чернівців до Сучави Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Обʼєднає Україну, Польщу, Румунію та Молдову: коли розпочнеться будівництво євроколії з Чернівців до Сучави

У 2025 році має розпочатися будівництво євроколії з Чернівців до Сучави. Вона має об’єднати міста Румунії, України, Молдови та Польщі, а саме Краків, Львів, Чернівці, Сучаву та Унгени.

Про це в інтервʼю «Суспільному» розповіла перша заступниця глави Чернівецької ОВА Альона Атаманюк.

За її словами, наразі заявка на фінансування, яку подала «Укрзалізниця» з урядом, перемогла й отримає гроші на передпроєктні та проєктні роботи.

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Завдяки цьому через Чернівецьку область розбудують євроколію до Сучави. На перший етап проєкту половину грошей на розбудову виділять з бюджету, інша половина — грантова.

«Звичайно, на це потрібен певний період часу, але ключове, що це зафіксовано вже всюди, починається документальна робота, відповідно поетапно ми дійдемо до того, що дійсно європейська колія буде проходити через Чернівецьку область», — зауважила Атаманюк.

Вона додала, що згідно проєкту євроколія має обʼєднати такі міста як Краків, Львів, Чернівці, Сучаву та Унгени, що дасть можливість Молдові та України експортувати свою продукцію за кордон в більшому обсязі.

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«Адже на сьогодні європейська колія в Україні тільки в чотирьох областях. У нас фактично одна з таких областей. Далі треба говорити про розбудову євроколії від Вадул Сірету в напрямку до Чернівців, а опісля — до Львова», — підкреслила Атаманюк.

Вона додала, що, ймовірно, проєкт поділять на частини.

«Бо побудувати залізницю від Чернівців до Львова потребуватиме навіть не одного року. А зробити складову частину від Вадула до Чернівців можна набагато швидше», — пояснила посадовиця.

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Вона зауважила, що наразі не відомо, на яких ділянках області буде проходити колія. Це вирішують проєктувальники. Після остаточної експертизи буде відома вартість проєкту та порядок його втілення.

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