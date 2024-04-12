Євроколія від Ужгорода до кордону з ЄС: Укрзалізниця розпочала будівництво — Finance.ua

Євроколія від Ужгорода до кордону з ЄС: Укрзалізниця розпочала будівництво Сьогодні 14:29 — Фондовий ринок

Євроколія від Ужгорода до кордону з ЄС: Укрзалізниця розпочала будівництво

«Укрзалізниця» розпочало будівництво європейської колії між Чопом та Ужгородом.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram-каналі.

«Ужгород стає першим обласним центром України, який буде з'єднано євроколією з Європою. Сьогодні на Закарпатті започатковуємо проєкт будівництва європейської колії Чоп-Ужгород» — написав він.

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Це дасть можливість запустити пряме залізничне сполучення між Ужгородом та Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом.

Реалізація проєкту створить в Ужгороді транспортний хаб, який забезпечить зручну та швидку пересадку пасажирів між поїздами широкої колії та поїздами країн ЄС.

Кошти

Будівництво цієї євроколії фінансуватиметься за рахунок грантових коштів ЄС, які «Укрзалізниця» отримала в межах програми Connecting Europe Facility.

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У найближчому майбутньому плануємо за рахунок коштів ЄС реалізувати аналогічні проєкти зі Львова та Чернівців.

Нагадаємо, Україна уклала угоду зі Сполученими Штатами Америки щодо передачі «Укрзалізниці» 40 нових локомотивів.

Про це повідомила спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час спільного брифінгу «Укрзалізниці». Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що ці локомотиви видаються Україні в кредит. «Особливість цього контракту в тому, що це комерційний кредит на умовах мирного часу. Сума більше 150 млн доларів», — сказав міністр.

Довідка Finance.ua:

АТ «Укрзалізниця» за підсумками минулого року отримала 5 мільярдів гривень чистого прибутку, також компанія отримала прибуток у січні-березні цьогоріч. Про це повідомив голова правління УЗ Євген Лященко;

Укрзалізниця хоче створити єдиний проїзний квиток для Києва та області. Укрзалізниця очолила ініціативу з об'єднання міського транспорту Києва та електричок Kyiv City Express в єдину систему зі спільною оплатою послуг.

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