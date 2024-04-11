Укрзалізниця торік отримала 5 мільярдів прибутку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укрзалізниця торік отримала 5 мільярдів прибутку

Фондовий ринок
0
Укрзалізниця торік отримала 5 мільярдів прибутку
Укрзалізниця торік отримала 5 мільярдів прибутку
АТ «Укрзалізниця» за підсумками минулого року отримала 5 мільярдів гривень чистого прибутку, також компанія отримала прибуток у січні-березні цьогоріч.
Про це повідомив голова правління УЗ Євген Лященко на зустрічі з журналістами.
Згідно з презентацією, представленою на зустрічі, у 2023 році чистий прибуток УЗ становив 5 млрд грн. Розмір прибутку у січні-березні цього року не уточнили.
Читайте також
Серед ключових чинників, що позитивно вплинули на фінансові результати УЗ, в компанії назвали:
  • дохід від пасажирських перевезень, який збільшився завдяки збільшенню пасажирообігу на 11% (+1,42 млрд грн);
  • зменшення витрат на матеріали та ремонти завдяки заходам з економії, зокрема використанню старогорілих матеріалів (+4,81 млрд грн);
  • стабільніший, ніж очікували спочатку, курс гривні (+4,53 млрд грн);
  • відновлення корисності активів на деокупованих територіях (+1,88 млрд грн).
Також позитивний вплив на фінансовий результат мали скасування зобов’язання зі сплати земельного податку за об'єкти на окупованих територіях (+0,69 млрд грн), зниження ставки земельного податку за рахунок роботи з перереєстрації земельних ділянок (+0,55 млрд грн), зростання доходів від допоміжної діяльності: послуг охорони — на 25% і послуг обслуговування пасажирів — на 24% (+527 млн грн).
Читайте також
Водночас негативний вплив на фінансові показники УЗ мало зниження у 2023 році доходу від вантажних перевезень, у зв’язку з тимчасовим зупиненням роботи зернового коридору та конвенційних обмежень на експорт сільгосппродукції до ЄС (- 8,57 млрд грн), а також підвищення заробітної плати для уникнення відтоку кадрів (-3,41 млрд грн).
Голова правління компанії зазначив, що 50% прибутку, отриманого 2023 року, УЗ перерахувала до держбюджету у вигляді дивідендів.
Також компанія за власні кошти продовжує відновлювати інфраструктуру, яка зазнає пошкоджень унаслідок атак рф. І як один із найбільших операторів розподілу електроенергії, інвестувала в захист підстанцій і критично важливих об'єктів енергетичної інфраструктури.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.