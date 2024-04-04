Укрзалізниця хоче створити єдиний проїзний квиток для Києва та області — Finance.ua

Укрзалізниця хоче створити єдиний проїзний квиток для Києва та області Сьогодні 16:33 — Фондовий ринок

Укрзалізниця хоче створити єдиний проїзний квиток для Києва та області

«Укрзалізниця» очолила ініціативу з об'єднання міського транспорту Києва та електричок Kyiv City Express в єдину систему зі спільною оплатою послуг.

Про це повідомляє The Village.

Розробка УЗ

Укрзалізниця зараз працює над створенням своєї власної ІТ-системи для приміського транспорту, яка буде підтримувати популярні платіжні інструменти Києва й здійснювати розрахунки з містом після користування транспортною карткою або мобільним додатком.

«Кільце й решта залізничних маршрутів повʼязані. Логічно, що всіма ними управляє УЗ. Але в системі може бути багато операторів — для метро, трамвая чи маршрутки. Єдине, що має бути єдиний квиток», — каже голова пасажирського напряму УЗ, Олександр Перцовський.

Впровадження єдиного квитка

Наступним етапом у процесі об'єднання транспорту в єдину систему є узгодження графіків. Спільна диспетчеризація може бути корисною, наприклад, у випадку неполадок у роботі київського метро, коли необхідно затримати відправлення останньої електрички.

У третьому етапі інтеграції систем будуть створені безбар'єрні пересадочні вузли, обладнані ліфтами, ескалаторами та пандусами. Станції будуть працювати за принципом «сухих ніг», де пасажири зможуть пересісти з одного виду транспорту на інший в будь-яку погоду, навіть не мокнучи під час дощу.

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