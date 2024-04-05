Укрзалізниця анонсувала запуск «сімейних вагонів» — Finance.ua
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Укрзалізниця анонсувала запуск «сімейних вагонів»

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Укрзалізниця анонсувала запуск «сімейних вагонів»
Укрзалізниця анонсувала запуск «сімейних вагонів»
АТ «Укрзалізниця» (УЗ) спільно з UNICEF планує реалізувати проєкт «сімейних вагонів» на внутрішніх пасажирських перевезеннях.
Про це повідомив голова правління УЗ Євген Лященко на брифінгу в четвер.
«Сімейні вагони» будуть мінімум на трьох внутрішніх маршрутах, це шість вагонів. Можливо, таких вагонів буде більше", — сказав Лященко.
За його словами, проєкт буде реалізовано до кінця року.
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Глава УЗ також уточнив, що концепцію проєкту розробила «Укрзалізниця» з UNICEF, який профінансує переобладнання вагонів.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» очолила ініціативу з об'єднання міського транспорту Києва та електричок Kyiv City Express в єдину систему зі спільною оплатою послуг.
Ще два модернізовані електропоїзди виходять на приміські маршрути Полтавщини та Одещини. У березні 2024 року на потужностях Укрзалізниці модернізували ЕР-9Е № 656 та ЕПЛ-9Т № 008.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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