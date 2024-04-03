«Укрзалізниця» повідомила, де оновила приміські електропоїзди (фото) — Finance.ua

«Укрзалізниця» повідомила, де оновила приміські електропоїзди (фото) Сьогодні 09:44 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» повідомила, де оновила приміські електропоїзди (фото)

Ще два модернізовані електропоїзди виходять на приміські маршрути Полтавщини та Одещини.⠀У березні 2024 року на потужностях Укрзалізниці модернізували ЕР-9Е № 656 та ЕПЛ-9Т № 008.⠀

Про це повідомила Укрзалізниця.

Що змінилось

Вони оснащені пандусами, з усіма зручностями для людей з інвалідністю, навігацією шрифтом Брайля, місцями для велосипедів та, звичайно, портами Type-C та USB для зарядки гаджетів.⠀

ЕР-9E № 656 вже обслуговує приміські маршрути на Одещині.

ЕПЛ-9Т № 008 возитиме пасажирів у приміському русі на Полтавщині.⠀Загалом за три місяці 2024 року на наших потужностях уже модернізовано три електропоїзди.

Нагадаємо, з п’ятниці, 29 березня, модернізовані електропоїзди Dnipro City Express курсуватимуть у сполученні Камʼянське — Дніпро — Синельникове. «На маршруті курсують відновлені на потужностях Укрзалізниці електропоїзди серії ЕПЛ2Т. Вони оснащені пандусами, місцями для проїзду людей з інвалідністю та інклюзивними вбиральнями, навігацією з шрифтом Брайля, місцями для велосипедів, а ще — портами Type-C та USB для зарядки гаджетів», — сказано в повідомленні.

Довідка Finance.ua:

АТ «Укрзалізниця» затвердила виділення понад 2,7 мільярдів гривень у 2024 році на розвиток пасажирського господарства та покращення клієнтського сервісу.

Новий міжнародний залізничний маршрут Київ — Кошице планують запустити цього року. Про це повідомляєпресслужба Міністерства інфраструктури України. «Уряд Словацької Республіки схвалив пропозицію щодо запровадження прямого залізничного сполучення за маршрутом Київ — Кошице», — сказано в повідомленні.

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