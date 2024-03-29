Україна та Словаччина цьогоріч запустять новий залізничний маршрут Київ — Кошице
Новий міжнародний залізничний маршрут Київ — Кошице планують запустити цього року.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України
«Уряд Словацької Республіки схвалив пропозицію щодо запровадження прямого залізничного сполучення за маршрутом Київ — Кошице», — сказано в повідомленні.
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Державна секретарка Міністерства транспорту Словацької Республіки Деніса Жілакова розповіла, що маршрут слугуватиме, зокрема для того, щоб більше українців могли скористатися послугами міжнародного аеропорту в Кошице.
З Києва поїзд доїжджатиме до станції Ганіська біля Кошице через прикордонний перехід Павлово — Матовске Войковце.
До запуску маршруту триватиме організаційно-підготовча робота:
- обладнання приміщення для прикордонного та митного контролю;
- зміна платформи на станції Ганіська поблизу Кошице;
- підготовка автобусного сполучення з Ганіськи до аеропорту та залізничного вокзалу Кошице;
- укладання договорів на транспортні послуги зі Словацькою залізницею;
- робота над пошуком джерел фінансування проєкту.
Нагадаємо, з 18 березня Укрзалізниця розпочала онлайн-продаж квитків до Австрії та Угорщини.
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