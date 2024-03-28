Прага — Чоп: почав курсувати новий міжнародний рейс
У четвер, 28 березня, розпочав курсування новий міжнародний рейс між Прагою та Чопом, який поєднує нічним сполученням столицю Чехії, словацький Кошице та український Чоп. Останній своєю чергою вже став повноцінним хабом у сполученні Україна — ЄС.
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
«Спеціально під запуск нового міжнародного сполучення Укрзалізниця призначила і новий внутрішній денний поїзд № 345/346 Чернівці — Чоп — Ужгород, розклад руху якого підлаштований для комфортної пересадки буковинських та закарпатських пасажирів», — сказано в повідомленні.
Страхування для виїзду за кордон 🔍
Вартість квитків до/з Праги залежить від дня поїздки й у середньому становить близько 1060 грн за сидяче місце або 1700 грн за спальне місце.
Придбати їх можна на сайті перевізника RegioJet. У чеському поїзді доступні жіночі купе, асортимент страв та напоїв з бортового меню, зокрема сніданки.
Час поїздки між Прагою і Чопом складатиме близько 13 годин, відправлення з Праги щодня о 21:52, прибуття до Чопа о 10:35.
У зворотному напрямку відправлення з Чопа щодня о 17:35, прибуття до Праги о 05:57.
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Прикордонний та митний контроль на українській стороні здійснюватиметься в міжнародному терміналі залізничного вокзалу станції Чоп, на словацькій стороні - у вагонах поїздів під час стоянки поїзда на прикордонній станції Чієрна-над-Тісоу, при цьому пасажирам не потрібно виходити з вагонів.
Нагадаємо, з 18 березня розпочали продаж квитків онлайн на поїзди, що прямують у сполученні Україна — Австрія. Квитки будуть доступні лише онлайн у мобільному застосунку Укрзалізниці з верифікацією акаунту через Дію.Підпис.
Також «Укрзалізниця» запустила бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення.
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