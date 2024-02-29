Чеський RegioJet протестував поїзд із Праги до Чопа — Finance.ua

Чеський RegioJet протестував поїзд із Праги до Чопа Сьогодні 05:27

Чеський RegioJet протестував поїзд із Праги до Чопа

Чеський залізничний оператор RegioJet 27 лютого виконав тестову поїздку за маршрутом Кошице (Словаччина) — Чоп (Україна).

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Вона пройшла успішно. У результаті всі необхідні параметри підтверджено», — сказано в повідомленні.

Офіційні коментарі компанії не надали.

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Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко раніше повідомляв, що компанія уклала контракт із чеським залізничним оператором RegioJet, який почне виконувати рейси за маршрутом Чоп-Прага з березня.

Зі свого боку в RegioJet повідомляли, що завершили підготовку до запуску сполучення Чоп-Кошице-Прага. Компанія найближчим часом планує запустити другий поїзд із Праги в Україну за новим маршрутом Прага-Кошице-Чоп, тоді як наразі її поїзди курсують до польського Перемишля, звідки здійснюється пересадка на поїзди Укрзалізниці. Було отримано всі необхідні дозволи від залізничних адміністрацій Чехії та Словаччини. У компанії заявляли, що терміни запуску поїзда залежать від УЗ.

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Укрзалізниця анонсувала запуск поїзда з Чопа до Праги в партнерстві з RegioJet із середини листопада 2023 року, однак запуск дещо затягнувся.

Власник RegioJet Радим Янчура розповідав, що рейс Чоп-Прага матиме три вагони на 140 місць, із них 80 місць — у спальних вагонах, 60 — у вагонах із місцями для сидіння.

За його словами, ціна квитка становитиме близько 25 євро. У його вартість входитиме безкоштовна вода, кава, доступ до Wi-Fi. Час у дорозі - 13 годин 30 хвилин, включно з паспортним контролем на словацькому кордоні. Вагони з Чопа прямуватимуть у складі поїзда Прага-Кошице, який складається з 18 вагонів. Пасажири будуть забезпечені сніданком і вечерею.

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