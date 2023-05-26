Чеський RegioJet відкриває залізничні рейси від Праги до Дніпра та Харкові — Finance.ua
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Чеський RegioJet відкриває залізничні рейси від Праги до Дніпра та Харкові

Світ
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Чеський RegioJet відкриває залізничні рейси від Праги до Дніпра та Харкові
Чеський RegioJet відкриває залізничні рейси від Праги до Дніпра та Харкові
Приватний чеський оператор RegioJet оголосив про те, що домовився з «Укрзалізницею» про розширення співпраці у сфері продажу квитків. Тепер у RegioJet можна буде купити квитки не тільки на поїзди з Праги до Києва з пересадкою у польському Перемишлі, а й через Перемишль до Дніпра та Запоріжжя, а також до Полтави та Харкова.
Про це повідомляють чеські ЗМІ з посиланням на пресреліз перевізника.
Зазначається, що подорож в одному напрямку здійснюється по єдиному квитку.
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«Ми розширюємо поточну пропозицію українських напрямків, щоб включити інші великі міста, розташовані в центральній та східній частині України. Пасажири неодмінно оцінять можливість користуватися спальними вагонами протягом усієї подорожі, що забезпечить їм необхідний комфорт», — прокоментував Якуб Свобода, директор залізничного напрямку RegioJet.
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Ціна квитка в один кінець з Праги до Запоріжжя або до Харкова починається орієнтовно від 70 євро.
В RegioJet також повідомили, що за перший рік роботи маршруту Прага-Перемишль поїзди компанії перевезли тут 110 тис. пасажирів.
Нагадаємо, що RegioJet з червня 2022 року запустив щоденне курсування нічних поїздів із Праги до Перемишля, з подальшою пересадкою на поїзд УЗ до Львова, Тернополя, Хмельницького, Вінниці та Києва.

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За матеріалами:
Центр транспортних стратегій
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