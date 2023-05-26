Чеський RegioJet відкриває залізничні рейси від Праги до Дніпра та Харкові — Finance.ua

Чеський RegioJet відкриває залізничні рейси від Праги до Дніпра та Харкові Сьогодні 15:18 — Світ

Чеський RegioJet відкриває залізничні рейси від Праги до Дніпра та Харкові

Приватний чеський оператор RegioJet оголосив про те, що домовився з «Укрзалізницею» про розширення співпраці у сфері продажу квитків. Тепер у RegioJet можна буде купити квитки не тільки на поїзди з Праги до Києва з пересадкою у польському Перемишлі, а й через Перемишль до Дніпра та Запоріжжя, а також до Полтави та Харкова.

Про це повідомляють чеські ЗМІ з посиланням на пресреліз перевізника.

Зазначається, що подорож в одному напрямку здійснюється по єдиному квитку.

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«Ми розширюємо поточну пропозицію українських напрямків, щоб включити інші великі міста, розташовані в центральній та східній частині України. Пасажири неодмінно оцінять можливість користуватися спальними вагонами протягом усієї подорожі, що забезпечить їм необхідний комфорт», — прокоментував Якуб Свобода, директор залізничного напрямку RegioJet.

Ціна квитка в один кінець з Праги до Запоріжжя або до Харкова починається орієнтовно від 70 євро.

В RegioJet також повідомили, що за перший рік роботи маршруту Прага-Перемишль поїзди компанії перевезли тут 110 тис. пасажирів.

Нагадаємо, що RegioJet з червня 2022 року запустив щоденне курсування нічних поїздів із Праги до Перемишля, з подальшою пересадкою на поїзд УЗ до Львова, Тернополя, Хмельницького, Вінниці та Києва.

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