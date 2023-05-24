Укрзалізниця анонсувала новий графік руху на літній сезон: нові маршрути — Finance.ua

Укрзалізниця анонсувала новий графік руху на літній сезон: нові маршрути Сьогодні 17:20 — Особисті фінанси

Укрзалізниця анонсувала новий графік руху на літній сезон: нові маршрути

Укрзалізниця з 10 червня запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон — деякі з них зазнають змін у розкладі та русі, а також з’явиться 2 нових рейси.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У новому графіку з’явилось 2 нових рейси:

поїзд № 40/39 Запоріжжя — Солотвино, який зупинятиметься в 7 областях України і сполучить Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівщини та Закарпаття — від Славського до Берегова;

поїзд № 148/147 Київ — Одеса, який курсуватиме через Черкаси.

Ще 2 поїзди Укрзалізниці з нового графіка змінять свій маршрут прямування задля нових сполучень:

№ 13/14 Київ — Солотвино в новому графіку курсуватиме через Вінницю та Хмельницький (замість станцій Шепетівка та Здолбунів-Півд.);

№ 234/233 Київ — Покровськ — Львів курсуватиме через Павлоград.

Крім цього, в новому графіку чотирьом поїздам Укрзалізниці подовжено маршрут прямування:

№ 43/44 «Стефанія Експрес» Івано-Франківськ — Київ — Івано-Франківськ прямуватиме до Черкас;

№ 105/106 Одеса — Київ — Одеса прямуватиме до та зі станції Суми;

№ 63/64 Харків — Київ — Харків зможе курсувати до та зі Львова;

№ 53/54 Одеса — Дніпро — Одеса зможе курсувати до та із Запоріжжя.

Також У З зменшила час на шляху прямування для понад 35 поїздів, зокрема, №¾ Запоріжжя — Ужгород, № 15/16 Харків — Ясіня, № 17/18 Харків — Ужгород, № 29/30 Київ — Ужгород, № 749/750 Київ — Чоп, Ужгород, № 779/780 Київ — Суми, № 790/789−792/791 Київ — Кропивницький/Кременчук та іншим.

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